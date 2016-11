ZEIT ONLINE: Signor Tajani, Sie waren Vizepräsident der EU-Kommission unter José Manuel Barroso, die 2014 abgetreten ist. 16 Ihrer Kabinettskollegen kassieren seither Abschiedsprämien, sogenannte Übergangsgelder, von bis zu 125.000 Euro pro Jahr. Sie selbst stehen aber nicht auf der Liste. Warum nicht?

Antonio Tajani (63): Ich habe schon im September 2014 Barroso angeschrieben und ihm erklärt, dass ich auf das Geld verzichte.

ZEIT ONLINE: Warum?

Tajani: Mir hätten etwa 13.000 Euro pro Monat zugestanden, und das drei Jahre lang – also insgesamt fast eine halbe Million. Als ich das erfuhr, habe ich gedacht: Das ist doch viel zu viel! Europa ist in der Wirtschaftskrise und vielen Bürgern geht es nicht mehr so gut wie früher. Da kann ich als Politiker nicht so hohe Übergangsprämien kassieren. Wir müssen Solidarität mit den Menschen zeigen.

ZEIT ONLINE: Ist Ihnen die Entscheidung schwer gefallen?

Tajani: Nein. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, und sie war derselben Meinung wie ich: Wir sind Christen und für müssen unsere Werte leben.

ZEIT ONLINE: Außerdem verdienen Sie jetzt als Europaabgeordneter und Vizepräsident des Parlaments auch nicht schlecht...

Tajani: Etwa 6.300 Euro im Monat nach Steuern. Ich bin kein reicher Mann, aber ich habe mehr Geld zur Verfügung als die meisten Menschen in meinem Land.

ZEIT ONLINE: 16 ehemalige Amtskollegen von Ihnen lassen sich noch immer das Übergangsgeld auszahlen – obwohl sie zum Teil in weitaus besser bezahlten Jobs sind. Der ehemalige Handelskommissar Karel De Gucht aus Belgien etwa sagt, es sei nichts Falsches daran, das Geld aus Brüssel zu nehmen – obwohl er zusätzlich noch zwei hoch dotierte Aufsichtsratsposten innehat. Was halten Sie davon?

Tajani: Ich will nichts Schlechtes über andere sagen. Wissen Sie: es ist nicht verboten, dies zu tun. Es ist nicht die Schuld der früheren Kommissare. Die Normen sind fehlerhaft.

ZEIT ONLINE: Die Regularien sehen vor, dass ausgeschiedene Kommissare bis zu drei Jahre lang Übergangsgeld beziehen dürfen – egal, ob sie einen neuen Posten gefunden haben oder nicht...

Tajani: ...und genau das muss geändert werden. Politiker, die nach ihrem Ausscheiden aus der Kommission Abstand zu Brüssel gewinnen wollen, sollen das Übergangsgeld kriegen, dafür ist es gedacht. Aber wenn sie wieder arbeiten gehen, noch dazu in einer hoch dotierten Position oder mit Nähe zur EU, sollte die Zahlung des Übergangsgeldes gestoppt werden.