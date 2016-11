Die Wirtschaftsweisen senken Insidern zufolge ihre Wachstumsprognose für das kommende Jahr. Die fünf Ökonomen trauen der Konjunktur in Deutschland nur noch ein Plus von 1,3 Prozent zu, wie mit den Daten vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Bisher hatten die Experten noch ein Wachstum von 1,6 Prozent veranschlagt. Für das laufende Jahr erhöhten sie allerdings ihre Schätzung von 1,5 auf 1,9 Prozent. Zuvor hatte bereits die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter Berufung auf das Gutachten des Sachverständigenrats darüber berichtet. Als Grund für den Rückgang nennen die Ökonomen demnach lediglich Kalendereffekte. "Die zugrunde liegende Wachstumsdynamik bleibt im Wesentlichen erhalten", heißt es in dem 536 Seiten langen Gutachten.

Das Gremium übergibt seinen jährlichen Bericht am Mittwoch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zuletzt hatten auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute im Herbstgutachten ihre Prognose für 2016 auf 1,9 Prozent erhöht und für 2017 auf 1,4 Prozent gesenkt.

In dem Gutachten mit dem Titel Zeit für Reformen kritisieren die Forscher laut FAZ die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sie sei angesichts der wirtschaftlichen Erholung "nicht mehr angemessen", verdecke die Probleme und gefährde zunehmend die Finanzmarktstabilität. Demnach sehen die Ökonomen sogar das europäische Projekt insgesamt gefährdet. "Die Krise im Euroraum hat die Skepsis gegenüber Europa verstärkt", zitierte die Zeitung aus dem Gutachten. "Ohne die Bereitschaft zu grundlegenden Reformen kann die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der EU nicht gesichert werden."

Der freie Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital sowie die Freizügigkeit sollten nicht infrage gestellt werden. Die Wirtschaftsweisen schlugen laut Zeitung allerdings vor: "Eine verzögerte Integration in die Sozialsysteme bei der Migration innerhalb der EU wäre hingegen angemessen." Die Ökonomen hatten bereits in der Vergangenheit dafür plädiert, beim Mindestlohn Ausnahmen für Zuwanderer zu machen.



Der Essener Forscher Christoph Schmidt leitet den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dem Gremium gehören zudem Peter Bofinger, Lars Feld, Volker Wieland und Isabel Schnabel an.