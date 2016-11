Es soll ein Rezept sein gegen die Wohnungsnot, im Blick sind Haushalte mit mittleren Einkommen von 1.300 bis 2.600 Euro netto: Die bundeseigene KfW-Förderbank solle diesen rund drei Millionen Deutschen einen Baukredit zu einem Zinssatz von 1,5 Prozent mit einer "lebenslangen" Laufzeit bis zur Abzahlung der Schulden gewähren, fordert eine Initiative. Von diesem Geld könnten die Haushalte eine Wohnung kaufen, die nach Hartz-IV-Gesetzen "angemessen" groß ist, damit im Fall längerer Arbeitslosigkeit das Jobcenter die Zahlung der Raten übernehmen darf. So müssen die Sozialkassen keine teuren Mieten zahlen, den Menschen droht im Alter keine Verdrängung durch steigende Mieten.

So lautet die Idee. Ist das nicht ein bisschen viel Sozialismus? "Warum Sozialismus, ist ja nicht mal eine Subvention", kontert Matthias Günther vom Pestel-Institut, der diesen Vorschlag ins Gespräch bringt. Der Staat bekomme zurzeit Geld zum Nulltarif. Und eine so gestaltete Eigentumsförderung beinhalte keine Risiken für den staatlichen Kreditgeber.

Das Pestel-Institut hat im Auftrag eines Verbändebündnisses von Architekten, Maklern, Wohnungsunternehmen und Bauherren eine Studie zur Frage geschrieben, warum das Verhältnis der Deutschen zum Wohneigentum gestört ist. Anders als in Italien zum Beispiel besitzt nicht mal jeder zweite Bundesbürger eine Wohnung, in Berlin nur jeder siebte. Besonders stark betroffen sind die 25- bis 45-Jährigen. Ergebnis: Viele können sich die eigene Wohnung nicht leisten, obwohl sie es gerne würden. Das ist eine Folge der Liberalisierung der Arbeitsmärkte, die Minijobber, Teilzeitbeschäftigte, befristet beschäftigte Akademiker hervorbrachten, die oft nur unter Mühe Kredite von Banken bekommen.

In Metropolen wie Berlin finden diese Menschen oft auch keine bezahlbaren Mietwohnungen, weil sie nicht mal Anspruch auf Wohngeld haben. Der Neubau von Wohnungen kostet zwischen 9,50 Euro bis 11 Euro Nettokalt im Durchschnitt, sagt Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW: "Das ist für viele Menschen nicht mehr bezahlbar." Die Folge: Die Länder müssen die Mieten "heruntersubventionieren". 1,5 Milliarden Euro gibt der Bund dafür aus in diesem Jahr. Doch einen Anspruch auf die Sozialwohnungen, die mit diesem Geld entstehen, haben nur ganz bedürftigen Haushalte. Eine wachsende Zahl von Haushalten in Ballungsgebieten fällt durch das Raster der Förderung durch, die Wohnungsnot hat die Mitte der Gesellschaft erreicht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte eine Förderung von Familien in Aussicht

Deshalb will sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagieren. Bei der Ankündigung ihrer vierten Kandidatur um das staatliche Spitzenamt am Sonntagabend, stellte sie eine Förderung für Familien in Aussicht: "Die Frage" sei, sagte die Bundeskanzlerin im Interview mit Anne Will, "wie kann ich Wohneigentum erwerben, damit ich auch in Städten, wo es schwierig ist, besser klarkomme".