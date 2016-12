Berater des Bundesumweltministeriums empfehlen, den im ehemaligen Bergwerk Asse gelagerten Atommüll nicht zu bergen, sondern ihn dort zu belassen. Das berichtet der Spiegel unter Berufung auf ein Papier der Strahlenschutzkommission (SSK) zur Stilllegung der Anlage in Niedersachsen.

So hätten neue Analysen ergeben, dass die Lagerung der Abfälle die Bevölkerung nicht bedrohe. Dies gelte auch für den Fall, wenn die Schachtanlage mit Wasser volllaufe. Pro Tag dringen rund 12.000 Liter Wasser in die Anlage in Asse. Anwohner fürchten schon lange, dass das Grundwasser radioaktiv verseucht werden könnte, sollte der Atommüll im Bergwerk bleiben.

Ein Sprecher der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte, dass das Ministerium keinen Anlass sehe, "sich von der gesetzlichen Verpflichtung zur Bergung der Asse-Abfälle zu verabschieden". Erst wenn die "Durchführung für die Bevölkerung und die Beschäftigten aus radiologischen oder sonstigen sicherheitsrelevanten Gründen nicht vertretbar ist", müsse die Rückholung des Atommülls abgebrochen werden.

Dieses langwierige und teure Unterfangen stelle aus Sicht der Strahlenschutzexperten des Bundesumweltministeriums aber ein ohnehin höheres Risiko für die Bevölkerung dar, als den Müll dort zu belassen, wo er derzeit gelagert ist, berichtet der Spiegel. Die vom Atomlager ausgehende Gefahr sei in Vergangenheit überschätzt worden.

In Asse lagern seit Jahrzehnten mehr als 120.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. 2013 beschloss der Bundestag, sie bergen zu lassen. 2014 dämpfte Hendricks jedoch die Erwartungen der Anwohner. So ließ sie verlauten, dass mit der Rückholung der radioaktiven Abfälle frühestens 2033 begonnen werden könne. Zudem veröffentlichte die Endlagerkommission im Februar dieses Jahres einen Bericht, nach dem die Bergung und sachgerechte Deponierung des Atommülls das Bundesumweltministerium bis zu zehn Milliarden Euro kosten könnte.