Vor dem Beginn des Prozesses gegen Christine Lagarde hat die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) sich erneut gegen die Vorwürfe im Zusammenhang mit einer umstrittenen Millionenzahlung verteidigt. Auf die Frage, ob sie in ihrer Zeit als französische Finanzministerin den Geschäftsmann Bernard Tapie bevorzugt habe, sagte die 60-Jährige in einem am Sonntagabend ausgestrahlten Interview des Senders France 2: "Überhaupt nicht."



Tapie hatte sich von der früheren Staatsbank Crédit Lyonnais beim Verkauf seiner Anteile am deutschen Sportartikelhersteller Adidas geprellt gesehen und deswegen geklagt. Lagarde stimmte 2007 einem Schiedsverfahren zu, das dem Geschäftsmann mehr als 400 Millionen Euro zusprach. Die hohe Entschädigung wurde kritisiert und inzwischen von Gerichten aufgehoben. Die Justiz ermittelt nun wegen Betrugsverdachts gegen mehrere Beteiligte. Es soll Verbindungen zwischen Tapie und einem der Schiedsmänner gegeben haben. Lagarde wird vorgeworfen, durch fahrlässiges Handeln eine Veruntreuung öffentlicher Gelder ermöglicht zu haben.

Sie sei "zuversichtlich und entschlossen", sagte Lagarde mit Blick auf den am Montag beginnenden Prozess. "Fahrlässigkeit ist ein Delikt ohne Vorsatz", sagte die heutige IWF-Chefin. "Ich denke, wir sind alle irgendwo in unserem Leben etwas fahrlässig. Ich denke, ich habe versucht, meine ganze Arbeit zu machen, so gut wie möglich, in den Grenzen dessen, was ich wusste." Sie bestritt, in dem Fall auf Anweisung des damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy gehandelt zu haben.



Der Prozess gegen Lagarde soll am 20. Dezember abgeschlossen sein. Sollte sie wegen Fahrlässigkeit im Amt verurteilt werden, drohen Lagarde bis zu ein Jahr Gefängnis und 15.000 Euro Strafe. Die Verteidigung kritisierte, dass die Betrugsermittlungen noch liefen. Vor einem Prozess müsse ein Gericht erst einmal entscheiden, ob es überhaupt eine Veruntreuung gegeben habe. Die Anwälte wollen deshalb eine Verschiebung beantragen.

Nach Angaben aus dem Währungsfonds gibt es keine Vorschrift, nach der Lagarde im Fall einer Verurteilung ihr Amt aufgeben müsste. Ihre Glaubwürdigkeit wäre aber erschüttert. "Im unwahrscheinlichen Fall eines Schuldspruchs müsste der Exekutivrat entscheiden, was zu tun ist", hieß es in Washington.