Das Fernbusunternehmen Flixbus hat Medienberichten zufolge einen neuen Investor. Der Konzern erhalte Geld von der US-Beteiligungsgesellschaft Silverlake, schreiben die Welt und der Spiegel. Ermöglicht werde dadurch ein größeres Streckennetz sowie besseres Internet an Bord der Busse.

Flixbus-Gründer André Schwämmlein will laut Spiegel die Buslinien nach Skandinavien, Italien und Frankreich ausbauen. Zudem sollen erstmals auch Strecken innerhalb Skandinaviens angeboten werden. Mit einem verstärkten Kundenservice erhoffe sich das Unternehmen, mehr Kunden von der Bahn abzuwerben.

So solle unter anderem das Internetangebot verbessert werden. Mit WLAN in den Reisebussen wirbt das Unternehmen, oft funktioniert es aber nur unzureichend. Außerdem solle es künftig die Möglichkeit geben, die aktuelle Position des Busses mit einer Smartphone-App zu verfolgen. Kunden könnten so besser planen und Verspätungen einschätzen, zitiert der Spiegel Schwämmlein.

Es ist nicht bekannt, wie viel Kapital Flixbus vom neuen Investor Silverlake erhält. Das US-Unternehmen hält bereits Anteile an Konzernen wie Alibaba, der chinesischen Konkurrenz von Ebay oder Amazon, an Dell, Skype oder am Börsenbetreiber Nasdaq. Klar sei nur, dass Silverlake nicht der größte Investor von Flixbus würde, berichtet die Welt. Das bleibe nach wie vor General Atlantic (GA), das vor Silverlakes Einstieg Anteile von etwas mehr als 35 Prozent gehabt habe. Daneben seien die Daimler AG und die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH größere Investoren (zur Verlagsgruppe gehört in Teilen auch der Zeitverlag).

Flixbus ist praktischer Monopolist im Fernbusgeschäft. Nach der Übernahme von Postbus und dem Rückzug der Deutschen Bahn aus dem Markt gibt es keinen größeren Konkurrenten des Münchner Start-ups mehr. Dennoch macht Flixbus wegen seiner niedrigen Preise momentan noch keine Gewinne. Das soll sich nun ändern, kündigte Schwämmlein an. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werde das Unternehmen in diesem Jahr schwarze Zahlen schreiben, sagte er der Welt.