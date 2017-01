Sie haben sich arrangiert mit der Situation, irgendwie. Dimitris Tsarlakis* ist einigermaßen zufrieden mit seinem Leben und dem seiner kleinen Familie. Seit eineinhalb Jahren hat der 36-jährige Grieche wieder einen festen Job. Er ist Prüfmeister in einem TÜV-Betrieb in der nordgriechischen Stadt Drama. Was er verdient als studierter Fahrzeugtechniker mit Fachhochschulabschluss? 800 Euro brutto – in Vollzeit.

"Das Geld reicht gerade so", sagt Tsarlakis, "weil wir die Kosten niedrig halten". Mit seiner Frau Maria und der kleinen Tochter wohnt er in einem Dorf in den Bergen. Sie zahlen für ein einfaches Haus dort nur 100 Euro Miete. Tsarlakis' Frau verdient in ihrem Job als Verkäuferin dazu. Gemeinsam haben sie es geschafft, sich in den Jahren der Krise etwas aufzubauen. Doch dafür mussten sie Opfer bringen.

Wir schreiben das Jahr sieben seit es anfing, mit Griechenland abwärts zu gehen. Wie Familie Tsarlakis haben sich sehr viele Menschen im Land mit einer neuen Normalität abgefunden, die weit unter dem Lebensstandard liegt, der vor der Krise als normal galt. Dabei lief das Jahr 2016 – zumindest rein statistisch betrachtet – nicht schlecht für Griechenland. Die Arbeitslosenquote ist im Herbst auf etwa 23 Prozent gefallen; es ist der niedrigste Wert seit 2012. Für das gesamte Jahr wird ein leichtes Wirtschaftswachstum erwartet, obwohl zuvor wieder ein Minus prognostiziert worden war.

"Es sind wieder neue Autos unterwegs"

Doch die Verbesserungen stünden bisher nur auf dem Papier, sagt Christos Katsioulis, Büroleiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Athen. "Was bei den meisten Menschen gerade ankommt, sind die massiven Steuererhöhungen durch das neue Sparprogramm." Die Steuerforderungen seien so hoch, dass viele sie in Raten abzahlen müssten. Dennoch scheinen manche mehr übrig zu haben als früher, denn auch die Binnennachfrage ist leicht gestiegen, im Herbst um etwa 0,3 Prozent gegenüber dem letzten Jahr. "Es werden Häuser renoviert, an denen jahrelang nichts geschehen ist", sagt Katsioulis. Besonders kleinere Selbstständige und Baufirmen profitierten.

Auch das Athener Straßenbild hat sich verändert. "Es sind wieder neue Autos unterwegs", sagt Katsioulis. "Das war jahrelang nicht der Fall. Allerdings sind es eher Kleinwagen und weniger Limousinen." Auch Dimitris Tsarlakis in der nördlichen Provinz hat Ähnliches beobachtet, sein TÜV-Betrieb hat momentan genug zu tun. Er konnte sich in den letzten Monaten auch weiterbilden und eine Lizenz zur Prüfung von Lastkraftwagen und Motorrädern erwerben.



Die Jahre davor jedoch haben ihre Spuren hinterlassen. Tsarlakis hat kurz nach Beginn der Krise seine Heimatstadt Thessaloniki verlassen, weil das Leben dort für ihn zu teuer wurde. Er hatte seinen Job in einem anderem TÜV-Betrieb verloren und konnte sich die Wohnung in der Metropole nicht mehr leisten. Also versuchte er, sich auf dem Land durchzuschlagen, wo die Kosten geringer sind, aber das Leben auch ein völlig anderes ist. Es gab im Dorf immer wieder Gelegenheitsjobs, als Erntehelfer, in der Forstwirtschaft. "Ich habe es auch selbst als Landwirt versucht, aber das ist nicht, was ich gelernt habe", sagt Tsarlakis. Erst nach gut drei Jahren fand er seine jetzige Stelle.