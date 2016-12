Die Bundesbank hat ihre Konjunkturprognosen für das laufende und das kommende Jahr leicht erhöht. Für dieses Jahr rechnet sie nun mit einem kalenderbereinigten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,8 Prozent (bisher 1,6 Prozent). Auch für 2017 wurde die Prognose von 1,6 Prozent auf 1,8 Prozent angehoben.

Der Aufschwung der deutschen Wirtschaft sei weiterhin solide, erklärte die Notenbank. Grund dafür sei die Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitiere, erklärte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Die Zahl der Erwerbstätigen ist derzeit mit 43,7 Millionen auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.



Allerdings würden sich die Bedingungen für den privaten Verbrauch in den nächsten Jahren nicht ganz so günstig entwickeln. Die Beschäftigung werde weniger stark zulegen, steigende Energiepreise die Kaufkraft der Verbraucher schmälern, sagte Weidmann. Für 2018 erwartet die Notenbank deshalb ein etwas geringeres Wachstum von 1,6 Prozent (bislang 1,7 Prozent), das sich dann 2019 auf 1,5 Prozent abschwächen wird.

Im Oktober hatte die Bundesregierung bereits ein Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent für das laufende Jahr vorausgesagt. 2017 werde das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um voraussichtlich 1,4 Prozent steigen, hatte das Bundeswirtschaftsministerium mitgeteilt. Im Frühjahr hatte die Regierung noch mit 1,5 Prozent gerechnet.

Deutsche Exporte gehen zurück

Deutlich zeigen sich die Auswirkungen der internationalen Krisen bei den deutschen Im- und Exporten. In diesem Jahr legten die Exporte bislang in sechs Monaten zu, in vier gingen sie zurück. Der Außenhandelsverband BGA hatte im Oktober erklärt, dass die "Achterbahnfahrt" im Außenhandel anhalten werde und zur Erklärung fehlende Wachstumsimpulse aus der Weltwirtschaft genannt.



So gingen Deutschlands Exporte im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich zurück. Die Unternehmen führten Waren im Wert von 101,5 Milliarden Euro aus und damit 4,1 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf der Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte. Die Importe schrumpften ebenfalls, und zwar um 2,2 Prozent.

Die Außenhandelsbilanz, also die Differenz zwischen Ex- und Importen, schloss damit mit einem Überschuss von 19,3 Milliarden Euro ab. Das war etwas weniger als im Vorjahresmonat, als 21,7 Milliarden Euro unter dem Strich standen.

Die meisten Waren made in Germany gingen im Oktober in Länder der EU, der Wert sank gegenüber dem Vorjahresmonat aber um 4,5 Prozent auf 59,7 Milliarden Euro. Die Importe gingen um 1,9 Prozent zurück.

Die Exporte in Länder außerhalb der EU schrumpften ebenfalls, und zwar um 3,4 Prozent auf 41,8 Milliarden Euro. Die Importe gingen um 2,7 Prozent zurück.

5,2 Prozent weniger Unternehmensinsolvenzen

Etwas erfreulicher für die deutsche Wirtschaft ist die Bilanz, die das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Thema Unternehmensinsolvenzen veröffentlicht hat. Demnach gab es in den Monaten Januar bis September 2016 mit 16.480 Unternehmensinsolvenzen 5,2 Prozent weniger als im letzten Jahr. Auch die Zahl der Verbraucherinsolvenzen lag 2016 im Zeitraum Januar bis September mit 58. 619 Fällen um 1,9 Prozent niedriger als in den ersten neun Monaten 2015. Zusammen mit den Insolvenzen von anderen privaten Schuldnern und Nachlässen betrug die Gesamtzahl der Insolvenzen 93.052 Fälle, das waren 2,4 Prozent weniger als in den Monaten Januar bis September 2015.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung rechnet das Statistische Bundesamt für das gesamte Jahr 2016 mit rund 22.000 Unternehmensinsolvenzen. 2015 waren es noch 23.123. Das wäre die niedrigste Zahl an Unternehmensinsolvenzen seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999.