Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) und Lufthansa wollen ihren jahrelangen Konflikt um die Vergütung mithilfe eines Schlichters lösen. Man haben sich darauf geeinigt, gemeinsam einen Schlichter zum Vergütungstarifvertrag anzurufen, erklärten beide Seiten am Freitag in Frankfurt. Wer die Person sein soll, wurde nicht bekannt. Die Schlichtung soll bis Ende Januar abgeschlossen sein. Während des Verfahrens gilt in Bezug auf die Verhandlungsthemen Friedenspflicht, die Piloten dürfen also nicht streiken.

Zuletzt hatten diese Ende November in der 14. Runde sechs Tage lang gestreikt und dem Unternehmen damit einen Schaden von etwa 100 Millionen Euro zugefügt. Etwa 4.450 Flüge mit 525.000 betroffenen Passagieren blieben am Boden.



Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte zuvor für eine Schlichtung in den Verhandlungen geworben. "Ich halte das für den richtigen Weg", sagte Dobrindt. Er habe wahrgenommen, dass der Konzern eine Schlichtung vorgeschlagen habe. Man könne zu Recht die Frage stellen, wie oft die Partnerseite diesen Wunsch verweigern könne. Es sei Aufgabe der Tarifparteien, sich darüber zu unterhalten.