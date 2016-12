ZEIT ONLINE: Ist das Nein zu Renzis Reformen eine Katastrophe für Italien?

Holger Schmieding: Das Ergebnis ist vor allem eine Katastrophe für Renzi selbst. Er hat die Abstimmung mit seinem politischen Schicksal verknüpft. Es ist eher ein Votum gegen Renzi als gegen Europa. Es ist aber auch ein erheblicher Rückschlag für Italien insgesamt. Die Verfassungsänderungen hätten das Land wesentlich reformfähiger gemacht. Wir bleiben jetzt beim alten Italien, das sich nur mühsam reformieren lässt.

ZEIT ONLINE: Wird die Wirtschaft unter der Reformblockade leiden?

Schmieding: Renzi hat ja bereits eine Reihe von Reformen, insbesondere am Arbeitsmarkt, geliefert. Diese Reformen bleiben in Kraft. Richtig ist aber, dass die Hoffnung der Wirtschaft, er könne mit weiteren Reformen nachlegen, jetzt quasi beendet ist. Am Status quo ändert sich für die Unternehmen erst einmal nichts. Aber mit dem Nein hat Italien eine große Chance verpasst. Dies nimmt der Wirtschaft einige Zukunftsperspektiven.

ZEIT ONLINE: Welche Reformen wären denn unbedingt notwendig gewesen?

Schmieding: Besonders wichtig in Italien und insbesondere für die Wirtschaft wäre es, die Verwaltung umzustrukturieren. Renzi wollte zum Beispiel eine administrative Ebene, die der Regionen, weitgehend abschaffen. Das hätte einige administrative Abläufe erheblich vereinfacht. Auch das Rechtswesen braucht dringend weitere Veränderungen. Streitigkeiten vor Gericht ziehen sich viel zu lange hin. Aber auch das wird sich nun voraussichtlich nicht ändern.

ZEIT ONLINE: Droht der Euro-Zone nun die nächste Krise?

Schmieding: Der Ausgang des Referendums schwächt natürlich Italiens politische Rolle in Europa. Ob sich damit Konsequenzen für Europa ergeben, bis hin zu der Frage, ob Italien möglicherweise ernsthaft über einen Ausstieg aus dem Euro nachdenken könnte, ist völlig ungewiss. Das hängt davon ab, wie sich die politische Lage in Italien entwickelt.

Holger Schmieding arbeitet als Chefvolkswirt für Berenberg in London und Hamburg. Bevor er im Oktober 2010 zu Deutschlands ältester Privatbank wechselte, war er als Chefvolkswirt Europa für Merrill Lynch, Bank of America und dann Bank of America Merrill Lynch in London tätig. Im November 2012 veröffentlichte er das Buch Unser gutes Geld: Warum wir den Euro brauchen.

ZEIT ONLINE: Das klingt aber doch ziemlich dramatisch. Was, wenn sich die politische Lage genau so entwickelt?

Schmieding: Einige Protestparteien von links und rechts, die ein Referendum über den Verbleib im Euro fordern, feiern das Ergebnis des Referendums als ihren Sieg. Zum Glück ist offenbar eine große Mehrheit der Bevölkerung für den Euro. Zudem trägt das Referendum ja ironischerweise dazu bei, dass es auch für die Euro-Gegner schwierig bleibt, in Italien viel zu ändern. Damit wäre es also auch sehr schwierig, einen Euro-Austritt zu beschließen. Vermutlich stellt sich dieses Thema nicht wirklich.

Die derzeit wichtigere Frage ist, ob Italiens Banken es in der wackligen politischen Lage nach dem Referendum schaffen, wieder auf einen grünen Zweig zu kommen. Wenn die politische Krise so lange anhält, dass die Banken für lange Zeit keine privaten Kapitalgeber finden, könnte es dereinst dazu kommen, dass Italien Europa bitten müsste, entweder die Regeln für seine Banken zu lockern oder – wie in Spanien – die heimischen Banken auch mit europäischem Geld abzustützen. Beides wäre problematisch.