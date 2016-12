Der Unterhaltungskonzern 21st Century Fox will den britischen Pay-TV-Anbieter Sky komplett übernehmen. Beide Seiten einigten sich auf ein vorläufiges Kaufangebot in Höhe von 10,75 britischen Pfund pro Aktie in bar, wie Sky mitteilte. Damit wird der Bezahlsender mit einer Summe von 18,5 Milliarden Pfund bewertet, umgerechnet etwa 21,8 Milliarden Euro. Die Offerte selbst hat laut Reuters ein Gesamtvolumen von 11,25 Milliarden Pfund. Sky ist an der Londoner Börse gelistet, 39 Prozent der Anteile hält Fox bereits.



Wesentliche Bedingungen der Übernahme werden laut Sky allerdings noch diskutiert. Es gebe keine Gewissheit, dass der Deal zustande komme, hieß es. Das Angebot entspreche einem Aufschlag von 36 Prozent auf den Sky-Schlusskurs von Donnerstag. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung um 30 Prozent.

21st Century Fox gehört zum Imperium des Medienunternehmers Rupert Murdoch und gilt als einer der größten Medien- und Unterhaltungskonzerne der Welt. Im vergangenen Jahr hatte Murdoch im Alter von 84 Jahren seinen Posten als CEO an seinen Sohn James abgeben. Er ist als Aufsichtsratschef im Unternehmen jedoch noch tätig. Zu 21st Century Fox gehört unter anderem das Filmstudio 20th Century Fox sowie eine Reihe von Kabelsendern.