Steuern – für Familien, Rentner und alle anderen

Der Grundfreibetrag steigt um 168 Euro auf 8.820 Euro. Für Ehepaare und eingetragene Lebenspartnerschaften verdoppelt sich der Betrag auf 17.640 Euro. Davon profitieren alle Steuerzahler. Der Grundfreibetrag soll das Existenzminimum sichern und bleibt deshalb steuerfrei. Besteuert wird nur, was darüber liegt.

Wer Kinder hat, kann zusätzlich einen höheren Kinderfreibetrag geltend machen als bisher. Bisher beträgt der Kinderfreibetrag pro Kind 7.248 Euro, im kommenden Jahr steigt er um 108 Euro. Für Eltern bleibt dieser Betrag pro Kind und Jahr ihres Einkommens steuerfrei.

Auch das Kindergeld steigt – um monatlich zwei Euro pro Kind. Für die ersten beiden Kinder beträgt es dann monatlich je 192 Euro, für das dritte Kind 198 Euro. Ab Kind Nummer vier gibt es jeweils 223 Euro. Wer wenig verdient, kann zudem bei der örtlichen Familienkasse einen Kinderzuschlag beantragen. Er wird Anfang 2017 um 10 Euro auf je 170 je Monat erhöht.

Der Altersentlastungsbetrag wird Steuerzahlern über 64 Jahren gewährt. Er sinkt jährlich – im kommenden Jahr auf 20,8 Prozent des Bruttolohns, höchstens aber 988 Euro.

Auch sonst werden Rentner steuerlich stärker belastet, zumindest jene, die im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen. Sie müssen auf 74 Prozent ihrer Bruttojahresrente Steuern zahlen, der Rest ist steuerfrei. Bisher war der steuerfreie Anteil höher. Für alle, die schon länger in Rente sind, gelten weiterhin die alten Sätze.

Wichtig für alle, die Einkommensteuer zahlen: Der Tarif wird so verändert, dass einige Steuersätze erst bei höheren Einkommen greifen. Damit soll die sogenannte kalte Progression gedämpft werden, die entsteht, wenn etwaige Gehaltserhöhungen durch die Inflation und den Übergang in eine höhere Steuerklasse aufgefressen werden. Der niedrigste Steuersatz liegt dann für Ledige mit einem zu versteuernden Einkommen von 8.821 Euro bei 14 Prozent. Mit höherem Einkommen steigt er an, bis auf 42 Prozent für ein Jahreseinkommen von 54.058 Euro und mehr.

Was abgesetzt werden kann

Auch bei den Werbungskosten ändert sich was. Die Kosten eines beruflich bedingten Umzugs können als Werbungskosten angegeben werden, und zum 1. Februar steigen die steuerlich dafür absetzbaren Pauschalen. Dem Steuerzahlerbund zufolge liegen sie derzeit für Ledige bei 746 und für Verheiratete bei 1.493 Euro, nach dem Stichtag aber bei 764 und 1.528 Euro. Für jede weitere im Haushalt lebende Person steigt die Pauschale von 329 auf 337 Euro.

Kommt ein Kind in der neuen Schule nicht mit und wird daher Nachhilfeunterricht erforderlich, können diese Kosten bislang bis maximal 1.882 Euro abgesetzt werden, ab Februar dann bis 1.926 Euro.

Unterhaltskosten für Dritte können als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Für das Jahr 2017 sind nach Angaben des Steuerzahlerbundes maximal 8.820 Euro abziehbar und damit 168 Euro mehr als für 2016.

Aufwendungen zur Altersvorsorge, beispielsweise Beiträge zur gesetzlichen Rentenkasse oder zu Versorgungswerken, können ab dem kommenden Jahr besser abgesetzt werden. Steuerlich gelten sie als Sonderausgaben. Laut Steuerzahlerbund gilt hier ein Höchstbetrag von 23.362 Euro, und maximal können 84 Prozent abgesetzt werden. Bei Arbeitnehmern, die in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, wird von den Vorsorgeaufwendungen allerdings der steuerfreie Arbeitgeberanteil abgezogen (weitere Details zur privaten Altersvorsorge finden Sie hier).



Spenden an kirchliche, mildtätige oder gemeinnützige Organisationen kann man auch in Zukunft von der Steuer absetzen. Aber die Belege für Spenden, die nach dem 1. Januar 2017 gezahlt werden, müssen laut Steuerzahlerbund nicht mehr der Einkommensteuererklärung beigefügt werden. Man muss sie dem Finanzamt aber auf Anforderung vorlegen – und deshalb mindestens ein Jahr nach Bekanntgabe des Steuerbescheids aufbewahren, für alle Fälle.