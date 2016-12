Weihnachtsgänse essen? Unbedenklich. Enten und Truthähne? Genauso. Nein, es ist keine Form der Vogelgrippe, die Menschen so schnell gefährlich wird. Für Geflügel dagegen ist ein Infekt mit dem Influenza-A-Virus vom Typ H5N8 das Todesurteil. Seit November breitet sich der Erreger in deutschen Ställen aus. Ganz Europa ist von Geflügelpestfällen betroffen.

Allein über die Feiertage werden in Niedersachsen rund 55.000 Puten getötet, um die weitere Ausbreitung des Erregers einzuschränken. Am zweiten Weihnachtstag bestätigte sich ein Verdachtsfall in einem Betrieb im Landkreis Cloppenburg. Damit ist bereits der vierte Betrieb in Niedersachsen nachweislich betroffen. Nur dieser für Nutztiere hoch pathogene Vogelgrippe-Subtyp heißt korrekt auch Geflügelpest.



In 16 Staaten Europas ist der Erreger mittlerweile nachgewiesen – entweder in Wildvögeln oder in Ställen oder beides. 15 Bundesländer Deutschlands haben Fälle gemeldet. Eine Karte des für Tierseuchen zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) zeigt das Ausbruchsgeschehen in Deutschland.



Der Mensch und die Vogelgrippe Flexible Grippeviren Grippeviren kommen in der Natur in unterschiedlichsten Varianten vor und sind auf verschiedene Wirte spezialisiert. Unter Menschen umgehende Influenzaviren lösen jedes Jahr eine Grippewelle aus, die um den Erdball geht. Allein in Deutschland erkranken jährlich Hunderttausende bis über eine Million Menschen an einer echten Grippe. Welcher Virussubtyp die Grippewelle dominiert, ist von Jahr zu Jahr verschieden. In der Saison 2009/2010 war es zum Beispiel A/H1N1, der unter dem irreführenden Namen Schweinegrippe bekannt wurde, weil er einst in Schweinen mutierte und sich zu einer von Mensch zu Mensch ansteckenden Form entwickelte. In der aktuellen Saison gehen nach Informationen des Robert Koch-Instituts derzeit A/H1N1 und H3N2 um. Die meisten bisher gemeldeten Fälle sind jedoch auf Rhinoviren zurückzuführen – stellen also keine echten Grippefälle dar. Mit H und N werden die Eiweiße der Virushülle Hämagglutinin und Neuraminidase abgekürzt, von denen es jeweils verschiedene Strukturen gibt. Vogelgrippe-Varianten In Einzelfällen können auf Vögel spezialisierte Influenzaviren auch Menschen befallen. Die bekannteste für Menschen relevante Form ist A/H5N1. Sie ist seit 2003 immer wieder vereinzelt unter Menschen aufgetreten, vor allem in Ägypten, Indonesien und Vietnam – und zwar fast immer in Regionen, in denen Menschen in engem Kontakt mit infiziertem Geflügel leben, Tiere schlachten und das Fleisch selbst verarbeiten. Bis heute haben sich damit nach Daten der WHO 856 Menschen infiziert, 453 starben daran (Stand Oktober 2016). Der Erreger ist aber nach wie vor hauptsächlich ein Problem für Geflügelbauern und er löst keine großen Epidemien unter Menschen aus. Er bleibt eine Tierseuche, die nur in Ausnahmefällen Menschen betrifft. Erkenntnisse über das noch recht unerforschte Virus A/H7N9 schließen die Wissenschaftler weitgehend aus dem, was sie über A/H5N1 wissen. Nach der letzten WHO-Zusammenfassung im Februar 2015 hatten sich 571 Menschen mit dem neueren Erreger infiziert. 212 Todesfälle wurden bis dahin registriert. Die Vogelgrippe A/H10N8 hatte im Dezember 2013 erstmals nachweislich einen Menschen infiziert – und getötet.

Der wirtschaftliche Schaden durch die Tötungen ist im niedersächsischen Landkreis Vechta besonders hoch – Deutschlands Region mit der höchsten Dichte an Geflügelbetrieben und diejenige, in der es besonders große Betriebe mit vielen Tieren gibt.

Verbreitet durch Zugvögel

Eingeschleppt durch Zugvögel – die davon nicht immer und nicht sofort schwer krank werden und das Virus so noch über weite Strecken verbreiten können – hatte der besonders aggressive Subtyp der Influenza A im November nachweislich Deutschland erreicht.



Derzeit findet er sich überwiegend bei Wasservögeln und Vogelarten, die sich auch von Aas ernähren, darunter Bussarde, Seeadler und Möwen. Bisher seien 35 Vogelarten betroffen, vorwiegend aus dem Gruppen Tauchenten, Taucher, Möwen, Schwäne und vereinzelt Gründelenten (Stockente), Gänse, Greifvögel und aasfressende Singvogelarten, wie etwa Krähen, berichtet das FLI in einer aktualisierten Risikoeinschätzung vom 22. Dezember.