Volkswagen hat sich nach dem vierten Gerichtstermin in den USA im Rechtsstreit um die manipulierten Dieselmotoren geeinigt. 80.000 Kunden mit großen Dieselautos sollen entschädigt werden. Etwa 20.000 Fahrzeuge mit Dreilitermotoren von Audi sollen zurückgekauft und die restlichen umgerüstet werden – sobald die US-Behörden das genehmigen.



Richter Charles Breyer sagte in der Verhandlung, dass alle Besitzer der betroffenen Fahrzeuge eine "erhebliche Entschädigung" erhalten sollten. Als Teil der Vereinbarung muss Volkswagen 225 Millionen Dollar als Wiedergutmachung für übermäßige Umweltbelastung zahlen.

Die Einigung betrifft größere Dieselwagen aus dem VW-Konzern, wie Porsche Cayenne, VW Touareg und vor allem viele Audi-Luxusmodelle. Rückkäufe müssen für ältere Fahrzeuge der Baujahre 2009 bis 2012 angeboten werden, hier gilt eine Umrüstung als aussichtslos. Bei den neueren Modellen hofft VW, die verbotene Abgas-Software beseitigen zu können. Das würde dem Konzern viel Geld sparen.



Bei kleineren Dieselwagen mit 2,0-Liter-Motoren hatte der Konzern sich mit US-Klägern bereits auf einen bis zu 16,5 Milliarden Dollar teuren Vergleich verständigt. Ein VW-Sprecher in Wolfsburg sprach nun von einem "weiteren wichtigen Schritt nach vorne". Für Donnerstag setzte das Gericht eine weitere Anhörung an.

VW hatte im September 2015 nach Vorwürfen der US-Umweltbehörden zugegeben, in großem Stil bei Abgastests manipuliert zu haben.



Der Zulieferer Bosch, der in den USA wegen Mitwirkung am Abgasbetrug angeklagt ist, hat dem Richter zufolge ebenfalls eine Grundsatzeinigung mit den US-Klägern erzielt. Über weitere Details sprachen Breyer und Bosch nicht. US-Medien hatten zuvor berichtet, der Vergleich könnte Bosch mehr als 300 Millionen Dollar kosten.

Am Montag hatte sich Volkswagen zudem in Kanada mit Klägern auf bis zu 2,1 Milliarden kanadische Dollar – etwa 1,5 Milliarden Euro – als Schadenersatz für manipulierte Dieselautos mit Zweilitermotoren verständigt. VW hatte bereits im Sommer in den USA eine Einigung für rund 475.000 Dieselautos mit 2,0-Liter-Motoren mit einer illegalen Abschalteinrichtung erzielt. Allein dieser Kompromiss kostet Volkswagen bis zu 16,5 Milliarden Dollar.