Der Türkei droht eine Finanzkrise: Im vergangenen Monat fiel der Kurs der Landeswährung von Rekordtief zu Rekordtief. Seit Jahresanfang hat die Lira damit etwa ein Fünftel ihres Werts verloren. Das türkische Statistikamt lieferte am Montagmorgen eine weitere schlechte Nachricht: Die Wirtschaft ist erstmals seit der weltweiten Krise von 2009 geschrumpft. Im dritten Quartal fiel das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr. Erwartet worden war eigentlich ein Rückgang von lediglich etwa 0,5 Prozent.

Der heftige Währungsverlust hat verschiedene Gründe, von innenpolitischen Entwicklungen bis hin zu Donald Trump. Der türkische Präsident aber sieht das anders. Recep Tayyip Erdoğan betrachtet den freien Fall der Lira als eine internationale Verschwörung, um die türkische Wirtschaft zu zerstören. Vergangene Woche rief er seine Landsleute darum zum Widerstand auf. Da die Krise laut Erdoğan von ausländischen Währungen ausgelöst worden sei, müssten türkische Bürger sich wehren – und zwar indem sie die heimische Lira so oft wie möglich benutzen, und ersparte Dollar in Lira umtauschen. Er verglich den Absturz der Lira mit dem Putschversuch: "Es ist an der Zeit, dass wir unsere Wirtschaft ebenso zurückerobern, wie wir am 15 Juli unsere Freiheit ergriffen haben."

Belohnung und Proteste für den Umtausch in Lira

Patriotische Ladenbesitzer reagierten auf Erdoğans Ansprache mit kreativen Lösungen. Ein Fischhändler in Ankara bietet ein Kilo kostenlose Sardellen, wenn Kunden einen Umtausch von 100 Dollar in Lira nachweisen können. Ein Restaurant in Aydin, einer Stadt an der ägäischen Küste, verschenkt für die Vorlage eines Umtauschnachweises Döner. Andere bieten kostenlose Haarschnitte oder Rasuren an. Wer 2.000 Dollar umtauscht, bekommt bei einer Firma in der nordwestlichen Stadt Bursa sogar einen Grabstein umsonst.

Andere wiederum demonstrieren gegen die vermeintliche Wirtschaftsverschwörung. Viehzüchter im zentralanatolischen Aksaray verbrannten Dollar- und Euro-Scheine, berichtete die türkische BirGün-Zeitung. Im südostlichen Hakkari produzierte ein Sänger nach Erdoğans Aufruf ein Musikvideo, in dem er, mit Lira-Krone auf dem Kopf, Dollarscheine in einen Fluß warf.

Terror, Trump und Repressionen kommen als Gründe infrage

Die Verschwörungsidee passt zwar zu Erdoğans neuem Nationalmythos – dass außenstehende Mächte die Türkei kleinhalten wollen – hat aber mit der Realität wenig zu tun. Tatsache ist, dass Terroranschläge, innenpolitische Repression und außenpolitisch undiplomatische Rhetorik das rasante Wirtschaftswachstum der Türkei im letzten Jahr stark behindert haben.

Der Kursverfall der Lira beschleunigte sich am Anfang des letzten Monats, kurz nach der US-Präsidentschaftswahl. Mit der Wahl von Donald Trump verloren zwar die Währungen aller Schwellenländer an Wert, da Investoren sich nun aus diesen risikoreichen emerging markets zurückziehen. Doch nicht einmal der mexikanische Peso stürzte so sehr ab wie die türkische Lira – denn die wirtschaftlichen Probleme begannen lange vor Trump.