Frage: Herr Fuest, im vergangenen Jahr ist vieles nicht so gelaufen wie gehofft: der Brexit, Italien, Trump. Wie besorgt blicken Sie ins neue Jahr?

Clemens Fuest: Ich bin durchaus besorgt. Die Europäische Union driftet zunehmend auseinander. Das ist bereits mit der Brexit-Abstimmung deutlich geworden. Doch inzwischen distanzieren sich auch im Osten zunehmend Staaten von Europa. Das ist gefährlich, Europa braucht gerade jetzt Stabilität.

Frage: Sorgen Sie sich auch um die Euro-Zone?

Fuest: Dass die Euro-Zone kurzfristig auseinanderbrechen wird, glaube ich nicht. Gleichzeitig ist aber die Entwicklung in Italien besorgniserregend. Dort kommt jetzt eine neue Regierung an die Macht, von der man nicht weiß, wie lange sie im Amt bleibt oder ob sie überhaupt etwas unternimmt. Doch mit Nichtstun wird sich Italien nicht in der Euro-Zone halten können. Das Wohlstandsniveau in Italien liegt auf dem Niveau von 2000. Wenn sich daran nichts ändert, werden die Italiener irgendwann sagen: Wir wollen diese Euro-Zone nicht mehr.

Frage: Welche Folgen hätte ein Austritt Italiens?

Fuest: Das wäre eine große Erschütterung. Es bestünde die Gefahr, dass andere Staaten folgen. Auch Griechenland, Portugal und Spanien sind schließlich noch lange nicht über den Berg.

Frage: Was muss passieren, damit die Euro-Zone die Krise hinter sich lassen kann?

Fuest: Die Mitgliedstaaten müssen ihre Hausaufgaben machen. Solange die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft schlecht ist, die Staatsschulden steigen und die Banken viele faule Kredite in den Büchern stehen haben, bleibt das mangelnde Vertrauen in die Zukunft, und die Wirtschaft stagniert.

Frage: Wie kann man die Schulden denn überhaupt noch in den Griff bekommen?

Fuest: Derzeit verlassen sich viele Staaten in der Euro-Zone darauf, dass im Zweifel andere für sie einspringen, notfalls die Europäische Zentralbank, die EZB. Durch diese Solidarhaftung haben sie keinen Anreiz, ihre Verschuldung zurückzuführen. Ändern könnte man das, indem man die Staaten klassische Staatsanleihen nur noch ausgeben lässt, wenn sie sich an die Schuldengrenzen der EU halten. Überschreiten sie die, müssten sie sogenannte Accountability Bonds ausgeben: Das sind nachrangige Anleihen, bei denen die Gläubiger ihr Geld verlieren, wenn das Land Pleite geht und Hilfen aus dem Rettungsfonds beantragt. Das könnte die Staaten disziplinieren.

Frage: Gäbe es denn Käufer für solche Anleihen? Wer würde etwa Italien Geld leihen, wenn er im Zweifel alles verliert?

Fuest: Investoren sind angesichts der niedrigen Zinsen durchaus bereit, höhere Risiken einzugehen, wenn sie dafür eine höhere Rendite bekommen. Daher denke ich schon, dass sich Käufer für diese Anleihen finden würden. Wäre das nicht der Fall, würde das bedeuten, die Investoren rechnen damit, dass der Staat seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Dann muss das Land einen Antrag beim Rettungsschirm stellen.

Frage: Könnte der Rettungsschirm ESM denn Italien überhaupt helfen? Ist er dafür ausreichend ausgestattet?

Fuest: Theoretisch ist eine Finanzierung Italiens über ein ESM-Programm machbar. Schließlich hat die EZB angekündigt, italienische Staatsanleihen aufzukaufen, sollte das Land einen Antrag beim ESM stellen. Dadurch stehen quasi unbegrenzt Mittel zur Verfügung. Das Problem ist nur: Wollen die anderen Staaten die Schulden Italiens übernehmen? Unter diesen Voraussetzungen dürfte der Bundestag dem ESM-Programm eigentlich gar nicht zustimmen.

Frage: Warum nicht?

Fuest: Die EZB könnte dann unbegrenzt italienische Anleihen kaufen. Hinter der EZB stehen über die nationalen Notenbanken aber die Euro-Staaten und damit deren Steuerzahler. Mit seiner Zustimmung zu einem Rettungsprogramm für Italien würde der Bundestag den Steuerzahlern Risiken aufbürden, deren Höhe er nicht kennt und nicht kontrollieren kann. Man würde also der EZB die Entscheidung darüber überlassen, wie viel Kredit Deutschland Italien gewährt.