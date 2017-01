Die Warnung fällt sehr deutlich aus. Politik und Wirtschaft sollten sich nicht von kurzfristigen Geschäftschancen täuschen lassen, heißt es in einer aktuellen Untersuchung. Darin hat das Mercator-Institut für Chinastudien (Merics) erarbeitet, welche Bedrohung für die hiesige Wirtschaft entsteht, wenn Investoren aus China deutsche Technologieunternehmen kaufen.

Das Ergebnis: Die chinesische Führung sei vor allem daran interessiert, ausländische Technologie durch chinesische zu ersetzen. Wie also kann sich die deutsche Volkswirtschaft dagegen wehren, dass hierzulande teuer entwickeltes Know-how das Land verlässt und fortan die Konkurrenz in Asien stärkt?

Tatsächlich sind Politik und Wirtschaft in Deutschland alarmiert. Schließlich haben chinesische Investoren allein von Januar bis Oktober des vergangenen Jahres 58 deutsche Firmen übernommen – 19 mehr als im Vorjahr. Das zeigt eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Vor allem aber sei die Summe der Investitionen um das Zwanzigfache gegenüber dem Vorjahr gestiegen: auf insgesamt 11,6 Milliarden Euro. Allein für den Industrieroboterhersteller Kuka hatten chinesische Investoren laut Ernst & Young 4,6 Milliarden Euro gezahlt.

Sicherheitspolitische Interessen schützen

Ein Vorbild, wie mit solchen ausländischen Einkäufen umgegangen werden kann, liefern die USA. Dort überwacht eine staatliche Behörde, ob im Land investiert werden darf. Das Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) prüft seit den 1970er Jahren, ob ausländische Investitionen mit den sicherheitspolitischen Interessen der USA vereinbar sind. Kürzlich intervenierte CFIUS auch in Deutschland, als der nordrhein-westfälische Maschinenbauer Aixtron von chinesischen Investoren gekauft werden sollte – es wurden Sicherheitsbedenken angemeldet. Möglich war dies, weil Aixtron eine Filiale in den USA betreibt. Der Verkauf scheiterte schließlich.

In Deutschland oder der EU existiert eine solche Schutzbehörde bisher nicht. Dabei hat die chinesische Staatsführung das klare Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2025 das Land zum Marktführer in Technologiebereichen zu machen, "auf denen heute das Wachstum vieler anderer Industrieländer beruht", urteilt das Mercator-Institut. Wenn dies nicht durch eigene Entwicklungen zu schaffen sei, solle die "Technologielücke durch eine Einkaufstour im Ausland" geschlossen werden.

Auf der Einkaufsliste stehen Informationstechnologie, computergesteuerte Maschinen, Roboter, energiesparende Fahrzeuge und medizinische Geräte ebenso wie Hightechausrüstung für Raumfahrt, See- und Schienenverkehr. Die Gebote der Chinesen fallen dabei oft höher aus als die anderer Bieter, weil der chinesische Staat solche Zukäufe mit günstigen Krediten oder auf andere Weise unterstützt. Staatsunternehmen sind auch direkt involviert.

© Jakob Börner Zacharias Zacharakis Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat mehrmals bekundet, dass er diese Entwicklung kritisch sieht, auch wenn "grundsätzlich das Engagement ausländischer Unternehmen in Deutschland" begrüßt werde, teilt sein Ministerium auf Anfrage mit. Dennoch seien "deutsche Unternehmen mit der Frage konfrontiert, dass sie im Wettbewerb mit Ländern stehen, die selbst nicht so offen sind". Will ein deutsches Unternehmen etwa in China investieren, geht dies meist nur, wenn es eine Kooperation mit einem dortigen Unternehmen eingeht. "Wir wollen keinen Protektionismus, aber faire Wettbewerbsbedingungen", heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.