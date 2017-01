Die Diskussion um eine finanzielle Entlastung von Immobilienkäufern weitet sich aus: Nun plädiert selbst das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) dafür, dass Verkäufer von Wohnungen und Häusern selbst den Makler zahlen sollen, wenn sie ihn beauftragen. Für den Immobilienkauf solle das sogenannte Bestellerprinzip gelten, das für Mietwohnungen bereits im Jahr 2015 eingeführt wurde.



"Makler stellen ein wesentliches Hemmnis für den Immobilienerwerb dar", schreiben die Autoren des IW. Wenn auch beim Immobilienerwerb das Bestellerprinzip gelte, würden Käufer sehr effektiv und einfach entlastet. In einigen Bundesländern würden Hauskäufer derzeit mit bis zu 7,14 Prozent der Kaufsumme belastet. Hinzu kämen die Grunderwerbssteuer und Notarkosten. In Zeiten, in denen viele Menschen mit geringen Rentenansprüchen konfrontiert seien, gewinne Wohneigentum "an Bedeutung zur Absicherung des Lebensstandards im Alter".

Als häufiges Argument gegen das Bestellerprinzip für Immobilienkäufe führen Kritiker an, dass dies zu höheren Immobilienpreisen führen würde, weil die Verkäufer die Gebühren auf den Kaufpreis umlegen könnten. Das IW schreibt dazu: "Selbst wenn dies so wäre, würde dies den Käufer dennoch entlasten, da der Immobilienpreis finanziert werden kann, die Maklergebühr jedoch nicht." Maklergebühren müssen derzeit allein vom Eigenkapital bezahlt werden, einen Kredit hierfür gibt es nicht.

Uneinigkeit in der SPD

Auf politischer Ebene wird die Frage seit einigen Tagen auch diskutiert: Die SPD-Fraktion im Bundestag fordert: "Wer bestellt, der bezahlt." Für den Verkauf eines Grundstücks oder einer Immobilie solle gelten, was schon für Mietwohnungen gilt. Allerdings lehnt SPD-Verbraucherschutzminister Heiko Maas diese Forderung laut einem Bericht der Welt ab. Auf dem Neujahrsempfang des Rings Deutscher Makler habe er demnach gesagt: "Das Bestellerprinzip beim Kauf wird nicht kommen."

Ob diese Worte nur die Makler beruhigen sollten, bleibt unklar. Auf Nachfrage von ZEIT ONLINE möchte das Ministerium die Worte von Maas nicht weiter kommentieren. Bei dem Beschluss der SPD-Fraktion handele es sich um eine Forderung aus dem politischen Raum, sagte ein Sprecher. Das Beschlusspapier der SPD-Fraktion ist allerdings mit den Worten überschrieben: "Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich gemeinsam mit Heiko Maas weiterhin für die Belange der Mieterinnen und Mieter in Deutschland ein und fordert weitere Maßnahmen." Unter Punkt 11 folgt dann die Forderung nach dem Bestellerprinzip beim Immobilienkauf. Der Grund: "Sinken die Nebenkosten, kann das vorhandene Eigenkapital zu deutlich höheren Anteilen in die Finanzierung eingebracht werden", so die SPD-Fraktion.

Unterschiedliche Praxis in den Ländern

Verbraucherschutzminister Maas hingegen sagte vor den Maklervertretern beim Neujahrsempfang, dass er derzeit keine Notwendigkeit sehe. Tatsächlich musste das Bestellerprinzip bei Mietwohnungen in der Koalition gegen den harten Widerstand der Unionsparteien durchgesetzt werden. Dies bundesweit auch beim Hauskauf zu schaffen, erscheint in dieser Koalition daher eher unwahrscheinlich.

Die Praktiken zur Übernahme der Maklergebühr unterscheiden sich derzeit in vielen Bundesländern und auch in Städten und sind nicht gesetzlich festgeschrieben. So teilen sich Verkäufer und Käufer die Maklerprovision in der Regel in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen und Niedersachen. In Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen müssen hingegen die Käufer meist alleine für die hohen Kosten aufkommen.