In Karlsruhe verhandelt das Bundesverfassungsgericht die Klage gegen das Tarifeinheitsgesetz. Die Richter sollen darüber entscheiden, ob das seit 2015 gültige Gesetz gegen fundamentale Rechte kleiner Gewerkschaften verstößt.

Das Gesetz regelt, dass sich bei mehreren konkurrierenden Tarifverträgen diejenige Gewerkschaft durchsetzt, die in dem betroffenen Betrieb die meisten Mitglieder hat. Die unterlegene Gewerkschaft kann sich nur anschließen und den Vertrag nachzeichnen. Worum es bei dem Streit geht:

Was beinhaltet das Tarifeinheitsgesetz?

Das Gesetz sieht vor, dass bei Überschneidungen mehrerer Tarifverträge für denselben Bereich in einem Betrieb nur der jener Gewerkschaft gilt, die dort die meisten Mitglieder hat. Über viele Jahre gaben die Gerichte bei solchen Konflikten dem Abschluss den Vorrang, der den Erfordernissen im Betrieb am besten gerecht wurde, bis das Bundesarbeitsgericht 2010 entschied, dass es auch unterschiedliche Regelungen nebeneinander geben kann. Um einheitliche Verhältnisse zu wahren, schrieben Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) und die große Koalition den Grundsatz der Tarifeinheit ins Gesetz.





Dagegen klagten kleine Spartengewerkschaften sowie große Zusammenschlüsse wie ver.di, weil sie dann ihre Forderungen nicht mehr mit Streiks durchsetzen können und um ihre Existenz fürchten.



Warum gibt es dagegen Protest?

Von Anfang an stand der Vorwurf im Raum, dass damit kleine Gewerkschaften geschwächt werden sollen. Etwa die Lokführergewerkschaft GDL. Während in Berlin am Gesetz gearbeitet wurde, legte sie im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn in mehreren Streikwellen über Tage den Zugverkehr lahm. Die GDL, die auch Zugbegleiter vertritt, hat deutlich weniger Mitglieder als die Konkurrenz von der Eisenbahnergewerkschaft EVG. In Karlsruhe sind aktuell elf Verfassungsbeschwerden gegen die Tarifeinheit anhängig. Fünf davon nimmt der Erste Senat nun beispielhaft unter die Lupe.

Verhandelt werden die Beschwerden der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, des Beamtenbunds dbb und der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Eine größere Rolle dürfte außerdem die Luftverkehrsbranche spielen, denn die Richter schauen sich auch die Klagen der Pilotenvereinigung Cockpit und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo näher an. Die anderen Kläger haben Beobachterstatus. Dazu gehören neben der GDL etwa die Fluglotsengewerkschaft GdF und der Deutsche Journalisten-Verband.



Um welche Fragen wird es gehen?

Die Kläger berufen sich auf die grundgesetzlich geschützte Koalitionsfreiheit. Die Richter haben zu klären, ob das neue Gesetz hier womöglich zu stark eingreift. Der dbb bringt etwa vor, dass die kleinere Gewerkschaft von vornherein kaum noch eine Chance haben wird, für ihre Positionen Gehör zu finden. Und wer sich nicht durchsetzen kann, so die Argumentation, dem laufen die Mitglieder davon. Beispiel Rostocker Straßenbahn: Hier habe der Arbeitgeber gleich nur mit ver.di und gar nicht mehr mit der kleineren Nahverkehrsgewerkschaft verhandelt. Ein dort organisierter Fahrer, der mit klagt, sei dadurch "faktisch tariflos gestellt".



Wie geht es nach der zweitägigen Verhandlung weiter?

Bis zur Verkündung eines Urteils werden erfahrungsgemäß mehrere Monate vergehen.

Vor dem Beginn der Verhandlungen in Karlsruhe ging Andrea Nahles davon aus, dass das Tarifeinheitsgesetz die Gewerkschaften nicht in ihrer Existenz gefährde. "Wir haben in den letzten Jahrzehnten eine Tarifeinheit gehabt und diese Gewerkschaften, die heute hier klagen, haben diese Jahrzehnte durchaus gut überstanden."

Der Chef des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Klaus Dauderstädt, rechnet damit, dass das Bundesverfassungsgericht das Tarifeinheitsgesetz kippt. Das Gesetz sei aufzuheben, weil es die Koalitionsfreiheit beeinträchtige und damit verfassungswidrig sei, und weil es "ungeeignet ist, die erhofften Ziele wirklich zu erreichen", sagte Dauderstädt dem Handelsblatt.