Am Morgen nach dem 23. Juni 2016 war ich eine von vielen fassungslosen ungläubigen Remainern. Warum in aller Welt hat eine Mehrheit der Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt? Für mich war das Ergebnis ebenso rätselhaft wie für viele Deutsche. In den Monaten, die seit dem ersten Schock vergangen sind, habe ich versucht, die Brexitbefürworter, die Brexiteers, zu verstehen, von denen es auch in meiner Familie welche gibt.

Meine Perspektive ist von Deutschland geprägt – ein bei aller notwendigen EU-Kritik immer noch begeistertes Mitglied und mein Zuhause seit 20 Jahren. Dass in Deutschland so viele gravierende Unterschiede zwischen der deutschen und britischen Situation übersehen werden, hat mich deshalb nicht wirklich überrascht.

Der größte Unterschied ist die demografische Entwicklung. Die Bevölkerung des Vereinigten Königreichs wird in den kommenden Jahrzehnten kräftig wachsen, von jetzt rund 65 Millionen auf mehr als 77 Millionen Menschen im Jahr 2050. Deutschland wird im Gegensatz dazu schrumpfen – oder schrumpfte zumindest vor dem Zuzug der vielen Flüchtlinge. Eurostat prognostiziert, dass im Jahr 2050 74,7 Millionen Menschen in Deutschland leben werden – 2,5 Millionen Einwohner weniger als in Großbritannien.



Catherine Hickley studierte Germanistik und Romanistik in London, arbeitete als Journalistin in der Schweiz, Ungarn und Berlin. Seit 16 Jahren berichtet sie für Bloomberg News über Kunst und Kultur aus Berlin. © privat





Rund 3,5 Millionen Einwohner Großbritanniens sind nicht-britische EU-Bürger. Die meisten sind mit der Osterweiterung ab 2004 ins Land gekommen. Damals hatte Großbritannien – anders als Deutschland – den Menschen in den neuen EU-Staaten vollständigen Zugang zu seinem Arbeitsmarkt gewährt. Mittlerweile gibt es mehr gebürtige Polen in Großbritannien als Inder. Seit 2009 kamen dann zunehmend EU-Immigranten aus Spanien, Griechenland und Portugal ins Land.

Am Anfang wurde diese Zuwanderung positiv gesehen. Die vielen jungen Polen und Ungarn, die in Pubs, Restaurants, Shops und Pflegeheimen arbeiteten, galten als Zeichen für eine florierende, attraktive Wirtschaft.

Platzt Großbritannien aus allen Nähten?

Doch in der Wahrnehmung der Briten hat sich spätestens seit der Finanzkrise etwas verschoben. Es ist der Eindruck entstanden, Großbritannien platze aus allen Nähten; das Bevölkerungswachstum sei untragbar, die Lebensqualität verschlechtere sich ohne Aussicht auf Besserung. So kam es zur gefühlten Notwendigkeit, die "Kontrolle zurückzugewinnen", wie ein Slogan der Leave-Kampagne lautete.

In Deutschland konzentriert sich die Zuwanderungsdebatte auf die soziale und kulturelle Integration. Deutschland hat 2015 eine große Zahl von Geflüchteten aus kriegsgebeutelten muslimischen Ländern im Nahen Osten aufgenommen. In Großbritannien, das über viele Jahrzehnte verhältnismäßig erfolgreich Menschen unzähliger Religionen, Nationen und Kulturen integriert hat, sind diese Themen weniger wichtig. In den vergangenen Jahren waren zudem fast die Hälfte der Immigranten gut gebildete, weiße, meistens christliche EU-Bürger, deren Integration keine besondere Herausforderung ist.

Den Briten geht es um viel praktischere Probleme, wie beispielsweise die überforderte öffentliche Infrastruktur und der überteuerte Wohnungsmarkt. Wer schon einmal in der Rushhour mit der U-Bahn gefahren ist, die Nase in die Achselhöhle eines anderen gequetscht, kann mit den Londonern fühlen, die das zweimal täglich tun. Berufspendler, die auf die desaströsen südlichen und südöstlichen Bahnstrecken angewiesen sind, kennen die endlosen Verspätungen und die häufigen Zugausfälle. Die Londoner haben zwar dafür gestimmt, in der EU zu bleiben, aber die südöstlichen Regionen, in denen viele leben, die sehr lange in die Stadt pendeln müssen, waren zu 51,8 Prozent für den Brexit.

Außerdem haben viele Briten die ewigen Krisen im staatlichen Gesundheitswesen und der überfüllten Schulen satt. Eine Bekannte hat für den Brexit gestimmt, weil ihre Tochter keinen Platz an einer guten staatlichen Schule bekommen hatte. Sie stand vor der Wahl, sie an eine schlechtere staatliche Schule weiter weg zu schicken oder unverschämt hohe Gebühren zu zahlen, um sie auf einer privaten Schule unterzubringen, was sie am Ende tat.