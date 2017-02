Nabil al-Khalisi macht sich Sorgen um Amerika. Der 33-Jährige arbeitet als angehender Arzt in der Radiologie des Universitätskrankenhauses in Missouri. Immer wieder reist er ins Ausland, um auf Konferenzen zu sprechen oder mit Kollegen an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. In wenigen Wochen wollte er eigentlich nach Afrika, um Kollegen dort zu zeigen, wie sie mit Röntgengeräten die Diagnose und Behandlung von Tuberkulosepatienten beschleunigen können. "Die Leute in dem Dorf haben sich auf mich verlassen", erzählt Al-Khalisi.

Doch jetzt hat er seine Reise abgesagt. "Ich traue mich nicht, das Land zu verlassen. Ich habe Angst, dass ich anschließend nicht mehr zurückkomme", sagt der Mediziner. Denn Nabil al-Khalisi hat irakische Wurzeln und kommt damit aus einem der sieben Länder, die sich US-Präsident Donald Trump mit seinem Einreisestopp vorgenommen hat. Zwar setzte ein US-Gericht das Dekret nach wenigen Tagen vorläufig außer Kraft. Doch viele im Land haben wie Al-Khalisi Angst um ihren Status, zumal das Weiße Haus noch für diese Woche eine überarbeitete Verordnung angekündigt hat. "Bis ich meine Staatsbürgerschaft habe, werde ich das Land nicht verlassen", sagt er. "Wenn sie mich zurück in den Irak schicken sollten, wäre das mein Todesurteil."

Al-Khalisi ist in Frankreich geboren, seine Eltern, selbst Iraker, arbeiteten damals in Paris an ihrer Promotion. Immer wieder reiste die Familie in dieser Zeit zurück in die Heimat. Ende 1998 nahm sein Vater ihn und die Familie mit, um die Großeltern zu besuchen. "Während wir dort waren, verhängte die Regierung einen dauerhaften Reisebann für Leute mit Doktortitel", erzählt er. Seine Familie konnte nicht zurück nach Frankreich. Seitdem lebte Al-Khalisi im Irak. Doch zu Hause fühlte er sich dort nie.

Der Arzt Nabil Al-Khalasi © Thorsten Schröder

"Ich bin dazu erzogen worden, meine Meinung zu äußern. Ich fühlte mich nicht kompatibel. Als ich schließlich an die Uni ging, um Medizin zu studieren, hat es das für mich noch schwerer gemacht. Denn ich habe jeden Tag erlebt, wie Entscheidungen der Regierung das Leben der Menschen beeinflussen. Ich habe im Laufe der Zeit vielen Frauen geholfen, Abtreibungen durchzuführen oder ihr Jungfernhäutchen wiederherzustellen, weil sie verheimlichen mussten, dass sie außerehelichen Sex hatten. Hätte die Regierung herausgefunden, was ich tue, hätte man mir die Lizenz weggenommen und mich umgebracht."

Al-Khalisi engagierte sich immer mehr politisch. Er traf sich regelmäßig mit Bekannten, die wie er versuchten, das Land von innen zu verändern und es dem Westen zu öffnen. Er hielt Reden an Universitäten und startete eine Website, auf der er über seine Erfahrungen und seine politischen Ansichten schrieb. "Meine Sicherheit war mir egal", erzählt er. Schnell hatte der Iraker Tausende Leser. "Allerdings haben meine Familie und ich auch genauso viele Drohungen erhalten." Freunde rieten ihm bald, das Land zu verlassen.

Al-Khalisi entschied, sich um ein Stipendium im Ausland zu bewerben und erhielt drei Zusagen – aus Australien, Deutschland und den USA. "Es war eine schwere Entscheidung, Europa war mir näher, schließlich hatte ich lange in Frankreich gelebt und hatte Verwandte dort. Aber zu einem Fulbright-Stipendium konnte ich nicht nein sagen." Für seine Gegner im Irak war dies der Beweis, dass der Mediziner seit Langem Verbindungen zur amerikanischen Regierung hatte. Das Leben im Irak wurde immer schwieriger.

"Die Dinge gerieten außer Kontrolle, eines Tages fand ich einen Brief mit einer Pistolenkugel an meiner Windschutzscheibe. Meine Kollegen sagten nur, 'Du musst so schnell wie möglich weg'. Sie schmuggelten mich zurück auf den Parkplatz, ich fuhr weg und bin nie wieder zurückgekommen. Ich verließ mein Zuhause, meine Familie, ich hatte noch nicht einmal Zeit, mein Konto zu schließen. Ein paar Wochen lebte ich versteckt bei meinem Onkel, in dieser Zeit verließ ich das Haus nicht. Dann bin ich zum Flughafen gefahren und abgereist. Das war im August 2010."