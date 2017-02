Bei Volkswagen gilt für die Topmanager nach dem Abgasskandal künftig eine Obergrenze bei den Gehältern. Der Aufsichtsrat hat dafür eine Reform des Vergütungssystems beschlossen, wie VW mitteilte. Der Vorstandschef soll künftig höchstens zehn Millionen Euro im Jahr verdienen, die Vorstandsmitglieder maximal 5,5 Millionen Euro. Damit würden die theoretisch möglichen Maximalgehälter des Vorstands um bis zu 40 Prozent verringert.

Diese Maximaleinkommen könnten aber nur bei einer "herausragenden Unternehmensentwicklung" erreicht werden, hieß es. Neben den Obergrenzen sieht das neue System vor, dass die Kriterien für die variable Vergütung – darunter umstrittene Bonuszahlungen – verschärft werden. Im Gegenzug wird das Fixgehalt angehoben.

VW-Vorstandschef Matthias Müller sagte, der Vorstand stehe voll und ganz zur "Modernisierung" des Vergütungssystems und habe einer Modifikation der laufenden Verträge zugestimmt. Das neue System gilt vom Geschäftsjahr 2017 an.



Boni trotz Abgasskandal

Hohe Managergehälter bei Volkswagen hatten zuvor für viel Kritik gesorgt. Der damalige Vorstandschef Martin Winterkorn kam 2011 auf ein Einkommen von etwa 17,5 Millionen Euro. Dies lag vor allem an Bonuszahlungen aufgrund hoher Gewinne. Auch hohe Bonuszahlungen im vergangenen Jahr, trotz des Abgasskandals, hatten Empörung ausgelöst.



Für Kritik hatte auch eine hohe Abfindung bei Volkswagen für Ex-Vorstandsmitglied Christine Hohmann-Dennhardt gesorgt. Sie bekam nach nur 13 Monaten im Amt eine Abfindung von rund zwölf Millionen Euro.

Zuletzt hatten die Gehälter bei Volkswagen die politische Debatte neu entfacht. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hatte gesagt, es sei eine Frage der Gerechtigkeit, dass die Politik gegen ausufernde Gehälter und Pensionen von Topmanagern vorgehe. Die SPD will den Spielraum der Unternehmen künftig einengen und den Steuerbonus bei hohen Managergehältern per Gesetz begrenzen. Aktionärsvertreter hatten sich für eine Obergrenze von zehn Millionen Euro im Jahr bei den Managergehältern ausgesprochen.

Der weltgrößte Autohersteller Volkswagen hatte bereits 2016 angekündigt, sein Vergütungssystem für Führungskräfte ändern zu wollen. Die Initiative für eine Reform sollen das Land Niedersachsen und der Betriebsrat ergriffen haben. Das Land ist VW-Großaktionär und mit zwei Mitgliedern im Aufsichtsrat vertreten.

Wieder in der Gewinnzone

Im vergangenen Jahr konnte Volkswagen einen Gewinn von 5,1 Milliarden Euro erzielen, wie das Unternehmen mitteilte. Im Jahr 2015 war der Konzern wegen des Dieselskandals noch tief in die roten Zahlen gerutscht und hatte einen Verlust in Höhe von knapp 1,6 Milliarden Euro ausgewiesen. 2016 stieg der Umsatz jedoch um vier Milliarden Euro auf 217 Milliarden Euro – und damit auf einen neuen Rekord. Weltweit lieferte der Konzern zehn Millionen Fahrzeuge aus – auch das eine neue Bestmarke. Vor allem in den west- und zentraleuropäischen Märkten und im Asien-Pazifik-Raum gab es demnach Zuwächse.

Die Zahlen zeigten, dass Volkswagen "sehr robust aufgestellt" sei, erklärte VW-Chef Matthias Müller. Die im November begonnene Neuausrichtung des Konzerns zeige bereits "spürbare Erfolge".