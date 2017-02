Der Chef des Euro-Rettungsfonds (ESM), Klaus Regling, hat sich überzeugt davon gezeigt, dass das schuldengeplagte Griechenland kein weiteres Kreditprogramm benötigt. "Wenn die nächsten 18 Monate gut genutzt werden, bin ich zuversichtlich, dass dies das letzte Programm ist, das Griechenland machen muss", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Er gehe davon aus, dass Griechenland von Mitte 2018 an "auf eigenen Beinen steht und sich selbst Geld am Markt besorgen kann".



Der hoch verschuldete griechische Staat ist seit 2010 von internationalen Finanzhilfen abhängig. Im Gegenzug musste sich das Land immer wieder zu radikalen Kürzungen und Einschnitten verpflichten. Derzeit läuft bis 2018 ein drittes Hilfsprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 86 Milliarden Euro. Auszahlungen aus dem Programm sind daran geknüpft, ob die griechische Regierung die zugesagten Reformschritte auch umsetzt.

"Keine Differenzen mit IWF über Reformen"

Regling sagte der SZ, Griechenland habe Fortschritte gemacht, was sich beispielsweise am Haushaltsdefizit zeige. Es habe zu Beginn der Krise 15,6 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, nun liege es bei einem Prozent.



Der ESM-Chef vertritt damit eine andere Meinung als etwa die Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF), der die Wirtschaftslage in Griechenland negativer einschätzt als die europäischen Kreditgeber. "Es stimmt, dass wir unterschiedliche Prognosen haben. Etwa in der Analyse, wie tragfähig die griechischen Schulden sind", sagte Regling. Aber es gebe mit dem IWF keine Differenzen darüber, was Griechenland bis zum Abschluss des laufenden Programms tun müsse.

Dennoch konnten die Europäer den IWF beim laufenden dritten Programm bislang nicht von einer Beteiligung überzeugen. Zuletzt hatten sich beide Seiten allerdings angenähert. So sollen sich Euro-Gruppe und IWF auf eine flexiblere Auslegung der griechischen Haushaltsziele sowie mögliche zusätzliche Reformanstrengungen der Athener Regierung verständigt haben. Dieser Kompromiss dürfte auch IWF-Chefin Christine Lagarde bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Mittwoch in Berlin zur Sprache bringen.

Schäuble: Kein Zweifel an IWF-Beteiligung

Die Finanzexperten in Washington bemängeln nicht nur den fehlenden Reformwillen der griechischen Regierung, sondern fordern auch einen Schuldenerlass für das Land – was die Bundesregierung mit weiteren Euro-Ländern auch mit Verweis auf die europäischen Verträge ablehnt. Dennoch gehen sowohl Merkel, als auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble davon aus, dass der IWF sich nicht komplett aus den Rettungsbemühungen für das Land zurückzieht. Schließlich, so sagte es Schäuble am Dienstag nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel, habe sich das IWF-Management im vergangenen Jahr dazu verpflichtet, dem Aufsichtsgremium des Fonds neue Finanzhilfen für Griechenland vorzuschlagen.



Bei ihrem Treffen hatten die Euro-Finanzminister aber vereinbart, Kontrolleure der internationalen Institutionen aus IWF, EU-Kommission, Europäischer Zentralbank (EZB) und ESM wieder nach Athen zu schicken. Sie sollen dort auf Grundlage früherer Eurogruppen-Übereinkommen unter anderem die Renten- und Arbeitsmarktreformen voranbringen. Im Anschluss daran könnte weiteres Hilfsgeld für das hoch verschuldete Land ausgezahlt werden – und auch die finanzielle Beteiligung des IWF letztlich entschieden werden.