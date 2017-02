Die EU-Finanzminister haben ein weiteres Steuerschlupfloch für Konzerne in Europa geschlossen. Multinationale Unternehmen sollen künftig nicht mehr Körperschaftssteuern umgehen können, indem sie Unterschiede zwischen den Steuersystemen von Staaten innerhalb und außerhalb der EU ausnutzen. Das beschlossen die Minister in Brüssel.



Wegen Steuertricks von Großkonzernen entgehen den öffentlichen Kassen in der EU jährlich schätzungsweise 50 bis 70 Milliarden Euro. Die neuen Regeln sollen ab 2020 gelten. Demnach müssen Konzerne, die in mehreren Ländern aktiv sind, ihre Steuern auch dort zahlen, wo Gewinne tatsächlich anfallen.



Bisher sah es in der Praxis häufig so aus: Großunternehmen verschieben Gewinne in Tochtergesellschaften – und die sind in Ländern angesiedelt, in denen nur niedrige Steuersätze fällig werden. In der EU machten etwa Irland mit Apple oder Luxemburg mit Amazon solche Deals, sodass anderen EU-Staaten hohe Steuereinnahmen entgingen.

Nun müssen die EU-Staaten bis spätestens Ende 2019 die Einigung der Finanzminister noch in ihr nationales Recht aufnehmen. "Dies ist ein weiteres Puzzleteil, um die effektive Besteuerung von Großunternehmen zu garantieren", sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis.

Da bei neuen Steuervorgaben in der EU alle 28 Staaten zustimmen müssen, gelten Fortschritte als besonders schwierig. Die Finanzminister berieten zudem über den Stand der gemeinsamen schwarzen Liste für Steueroasen. Die EU hatte unlängst an gut 90 Länder Briefe wegen steuerrechtlicher Bedenken geschickt. Diese können nun reagieren. Die endgültige Liste soll bis Ende des Jahres fertig werden.