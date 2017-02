ZEIT ONLINE: Herr Trew, Sie arbeiten für den kanadischen Thinktank Canadian Centre for Policy Alternatives und haben für Lobbycontrol und andere NGOs die Folgen des Freihandelsabkommens Nafta auf die kanadische Gesetzgebung untersucht. Was haben Sie herausgefunden?

Stuart Trew: Wir wollten untersuchen, welche Folgen es hat, wenn Unternehmen vereinfachten Zugang zu Gesetzesvorhaben bekommen. Bei Nafta geschieht das über ein nicht-demokratisch legitimiertes Gremium, den Rat für regulatorische Kooperation (RCC). Hier kommen Vertreter aus der Wirtschaft zusammen und diskutieren vor allem, wie sie Handelsbarrieren abschaffen können. Wir haben Regierungsdokumente, Positionspapiere der Industrie und wissenschaftliche Studien analysiert und haben festgestellt, dass diese regulatorische Kooperation die demokratischen Institutionen aushebelt, weil Industrievertreter Regeln zu Gesundheits-, Verbraucher- oder Umweltschutz beeinflussen, verzögern oder sogar verhindern können.

ZEIT ONLINE: US-Präsident Trump hat das transpazifische Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt und will auch das Nafta-Abkommen mit Mexiko und Kanada neu verhandeln. Es sei sogar das schlechteste jemals geschlossene Abkommen, sagt er. Hat er Recht?

Stuart Trew: Manchmal scheint es so, als seien sich die Rechten und die Linken mit ihrer Kritik an Freihandelsabkommen wie Nafta oder Ceta einig. Und zu einem gewissen Grad mag das sogar zutreffen. Auch wir sagen, dass Nafta für die Arbeiter in Nordamerika schlecht ist. Aber darum geht es Trump eigentlich nicht. Bei Neuverhandlungen möchte er für amerikanische Unternehmen sogar noch mehr Regulation abbauen, als es bereits jetzt der Fall ist. Insofern, nein, wir spielen definitiv nicht im selben Team wie Trump.

ZEIT ONLINE: Aber Sie teilen seine Auffassung, dass Nafta nicht das gebracht hat, was einst versprochen wurde.

Stuart Trew forscht zum Thema Handelsbeziehungen am Canadian Center for Policy Alternatives. Er ist Herausgeber dessen Magazins "The Monitor" und Mitherausgeber des 2016 erschienen Buches "Trans-Pacific Partnership and Canada: A Citizen's Guide". © privat

Stuart Trew: Es war Bill Clinton, der den Menschen durch Nafta Jobs, Jobs und noch mal Jobs versprochen hatte. Schauen Sie sich heute den sogenannten Rostgürtel in den USA an. Er heißt nicht ohne Grund so. Viele Unternehmen sind einfach verschwunden und kamen auch nicht zurück.

Kanadische Unternehmen sind abgewandert

ZEIT ONLINE: Mexiko hat davon aber profitiert.

Stuart Trew: Das kann man so nicht sagen. Ja, viele Unternehmen sind nach Mexiko gezogen. Die Menschen dort haben jetzt die Arbeitsplätze. Aber zu welchen Bedingungen? Profitiert haben vor allem die amerikanischen Firmen, weil sie weniger Hindernisse in Mexiko vorfinden, zum Beispiel durch Gewerkschaften. Arbeitnehmerrechte dort werden häufig verletzt. Die mexikanische Regierung deckt die Unternehmen auch noch, indem sie sie beispielsweise Scheingewerkschaften gründen lässt.

ZEIT ONLINE: Hat Kanada ähnliche Probleme mit abwandernden Unternehmen wie die USA?

Stuart Trew: Ja, ähnlich wie in den USA sind viele Firmen nach Mexiko oder nach China gegangen. Die Provinz Ontario im Südosten Kanadas ist davon stark betroffen. Aber der Abbau von Arbeitnehmerrechten durch Ausweichen in andere Länder ist nur ein Teil der Probleme mit Nafta. Ebenso wurden in Kanada zunehmend der Verbraucher- und Umweltschutz geschwächt. Nafta ist eben ein Handelsabkommen und kein Arbeitsschutzabkommen.

ZEIT ONLINE: Dennoch hat der Handel zwischen den USA, Kanada und Mexiko in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen. Ist das nicht positiv?

Stuart Trew: Ja, das stimmt. Aber ein großer Anteil des Handelsvolumens, das in den letzten 25 Jahren entstanden ist, brauchte nicht zwangsläufig Nafta als Voraussetzung. Viele Unternehmen kooperieren ohnehin sehr eng und Handel ist per se der Grundbaustein der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Kanada.