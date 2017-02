Mehr als 40 Jahre ist es her, dass die Apollo-17-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa den Mond erreichte. Es war der bislang letzte bemannte Raumflug zu dem Erdtrabanten. SpaceX möchte das ändern – im Jahr 2018 will das private Raumfahrtunternehmen zahlende Touristen um den Mond fliegen. Die Mission biete Menschen die Gelegenheit, "schneller und weiter in das Sonnensystem zu reisen als jemals zuvor", sagte SpaceX-Chef Elon Musk. Die Mondreise der Privatzahler wäre die bislang weiteste Weltraumfahrt von Menschen überhaupt.

Fly me to the moon ... Okhttps://t.co/6QT8m5SHwn — Elon Musk (@elonmusk) 27. Februar 2017

Interessenten gebe es auch schon: Zwei Kandidaten hätten schon eine "bedeutende Anzahlung" geleistet und seien dabei, Fitness- und Gesundheitstests zu absolvieren, teilte SpaceX mit, ohne Namen zu nennen. Schon mehrfach wurden Touristen ins Weltall gebracht, eine Mondumrundung mit Raumfahrtlaien gab es aber noch nicht.



Die Weltraumtouristen sollen an Bord einer Dragon-Raumkapsel des Unternehmens ins All fliegen. Bisher werden mit dieser Essen, Ausrüstung und Treibstoff zur Internationalen Raumstation ISS gebracht. Als Trägersystem soll eine Falcon-Heavy-Rakete dienen, die in diesem Sommer ihren ersten Testflug absolvieren soll. Die Nasa gratulierte ihrem "Branchenpartner" per Mitteilung. Man arbeite bei der Aktion eng zusammen, hieß es.

Elon Musks Firmen Infobox Elon Musks Firmen: SpaceX Gegründet 2002, kurz für Space Exploration Technologies. Ziel ist die Raumfahrt für jedermann. Zunächst baut die Firma hocheffiziente Raketen für den günstigen Transport ins All. 2010 gelang es erstmals, ein Raumschiff zurück zur Erde zu bringen, 2012 hat SpaceX im Rahmen eines Nasa-Programms als erste Privatfirma an die Internationale Raumstation angedockt. Die Zentrale und die Fabrik des Unternehmens liegen im Großraum Los Angeles. Tesla Gegründet 2003. Die nach dem serbisch-stämmigen Erfinder Nicola Tesla benannte Firma aus dem Silicon Valley baut reine Elektroautos. Das erste Modell war 2008 ein Roadster mit extremer Beschleunigung, seit 2012 gibt es in den USA die erste Limousine namens Model S, die bald auch in Deutschland zu haben sein soll. Zu Teslas Financiers und Kunden zählen die Google-Gründer Sergej Brin und Larry Page, in den Wirren der Weltfinanzkrise kaufte sich Daimler ein, später auch Toyota. Solar City Gegründet 2006. Elon Musk ist der Aufsichtsratchef und Ideengeber der Energie-Firma im Süden von San Francisco. Sie bietet ihren Kunden die technische Ausstattung für solaren Strom und die Versorgung mit diesem an. Der Kunde muss nicht vorab in die Anlage investieren, sondern kauft die ganze Dienstleistung. Solar City baut auch die Ladestellen für Tesla-Autos, die vor allem im Kalifornien stehen.

US-Milliardär Musk sorgt immer wieder mit ungewöhnlichen Ideen für Aufsehen. Der Visionär aus dem Silicon Valley will mit Elektroautos und Solarenergie den Klimawandel bekämpfen. Der Tesla-Chef kündigte an, den Tunnelbau mit neuen Techniken zu revolutionieren und will mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX, das Raketen zu wiederverwertbaren und somit erschwinglichen Transportmitteln machen will, eine kostengünstige Alternative zu staatlichen Raumfahrtprogrammen bieten. Kritik an Musk wurde zuletzt laut, weil er in einem Wirtschaftsrat von US-Präsident Donald Trump sitzt.

