Der Aufsichtsratschef der Deutschen Bahn, Utz-Hellmuth Felcht, hat nach dem Rücktritt von Rüdiger Grube als Bahnchef jede Kritik von sich gewiesen. Der Aufsichtsrat habe den Beschluss, Grube eine kürzere Vertragsverlängerung als vereinbart anzubieten, "einstimmig, eindeutig und einvernehmlich" gefällt, sagte Felcht der ZEIT.



Grube war ursprünglich eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis Ende 2020 zugesichert worden. Im Gegenzug verzichtete er auf eine Gehaltserhöhung und auf eine Abfindung im Falle eines vorzeitigen Abgangs. Diese Regelung hatte der Aufsichtsrat bei dem Treffen mit Grube aufgekündigt: Der Vertrag sollte nur noch um zwei Jahre verlängert werden.



In der ZEIT kritisieren Aufsichtsräte aus allen Teilen des Gremiums Felcht für sein Vorgehen in der Sache. Er habe die Sitzung nicht nur schlecht vorbereitet, sondern auch nicht im Griff gehabt. Einer, der dabei war, wirft dem Aufsichtsratschef sogar "absolutes Versagen" vor. Die Debatte um die Vertragsverlängerung hätte Felcht unterbinden sollen, sagt ein Teilnehmer: "Das hätte Felcht einfach abmoderieren können, es war ja alles im Vorfeld ausdiskutiert worden." Stattdessen habe der Vorsitzende die Diskussion laufen lassen. Am Ende bot Grube seinen Rücktritt an, weil er die kürzere Vertragsverlängerung als Misstrauensvotum auffasste.

Die Angelegenheit könnte nun auch für Felcht Folgen haben. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung teilt die Bundesregierung die Kritik und erwägt die Ablösung des Aufsichtsratschefs.