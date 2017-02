Darf man nicht aufklären, oder will man nicht aufklären? Wer wusste wann Bescheid und hat womöglich gegen Pflichten verstoßen? Welche alten Männer haben noch Rechnungen offen?

"Einer muss hängen", heißt es in Wolfsburg mit Blick auf Martin Winterkorn, den langjährigen Konzernchef, in dessen Zeit die Dieselmanipulation fiel und der wegen des Skandals im September 2015 zurückgetreten war. Der Rücktritt wird nicht reichen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt und im Konzern wird geprüft, ob gegen Winterkorn vorgegangen wird, weil er als Vorstandsvorsitzender seiner Pflicht nicht nachgekommen ist. Aber wer soll in Sachen Organhaftung aktiv werden und Regress fordern von Winterkorn – etwa der Aufsichtsratsvorsitzende Hans Dieter Pötsch? Der war als Finanzvorstand über mehr als zehn Jahre einer der engsten Vertrauten Winterkorns.

Eine Klage gegen Winterkorn wird geprüft

"Die Prüfung läuft an", heißt es aus dem Aufsichtsrat zur möglichen Organklage. Manche Aufseher haben das Gefühl, dass die Öffentlichkeit langsam ungeduldig wird. Die Kunden sowieso. Weltweit verkaufen sich die Konzernfahrzeuge gut, doch im Inland sinken Absatz und Marktanteile von VW. Im Emdener Werk wird kurzgearbeitet, in Zwickau und Wolfsburg haben Tausende Leiharbeiter ihren Job verloren. "Wir müssen besser erklären, was wir machen", heißt es im Aufsichtsrat. Aber geht das mit Pötsch, den die VW-Großaktionäre, die Familien Porsche und Piëch, im Oktober 2015 zum Aufsichtsratsvorsitzenden gemacht hatten?

Mit dem Vergleich in den USA vor gut drei Wochen, der VW rund 20 Milliarden Euro kostet, ist die Aufklärungsbereitschaft deutlich gesunken. "Um Vorverurteilung zu vermeiden und die noch laufenden Untersuchungen nicht zu behindern, wird das Unternehmen (…) zu den Erkenntnissen aus der Arbeit von Jones Day nicht weiter Stellung nehmen." Das hörte sich bis dahin immer anders an. Die US-Kanzlei Jones Day sollte den Betrug aufklären und der Konzern wollte über die Ergebnisse berichten. Wegen der Vergleichsverhandlungen in den USA wurde das immer wieder verschoben – und jetzt ganz abgesagt. Offizielle Begründung in Wolfsburg: Die Erkenntnisse von Jones Day seien in das mit den US-Behörden vereinbarte, öffentlich zugängliche Statement of Facts eingeflossen. Zum anderen würde eine Veröffentlichung hierzulande die Position der vielen Kunden- und Anlegerklagen stärken.

Auch Piëch könnte angeklagt werden

"Die Aufklärung geht weiter", erklärte Stephan Weil, SPD-Ministerpräsident in Niedersachsen, in der vergangenen Woche in einer Aktuellen Stunde des Landtags zur Diesel-Affäre. Niedersachsen hält 20 Prozent der VW-Aktien, Weil und sein Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sitzen im Aufsichtsrat. Dieser hat die Rechtsanwaltskanzlei Gleiss Lutz beauftragt, alle Akten, Dokumente, Vernehmungsprotokolle von Jones Day noch einmal zu prüfen. Es gebe "keine Denkverbote", sagt ein mit den Ermittlungen Vertrauter. Geprüft würden die Unterlagen ohne Ansehen der Person. "Vielleicht stößt man auch auf Herrn Piëch."