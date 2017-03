Angela Merkel - "Miteinander statt übereinander reden" Auf ihrer Reise in die USA wird die Bundeskanzlerin erstmals US-Präsident Donald Trump treffen. Kurz vor der Abreise hat sie die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen betont. © Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Ihren Antrittsbesuch bei Donald Trump hat die Kanzlerin akribisch vorbereitet. Angela Merkel hat alte Interviews von ihm gelesen, zwei ihrer wichtigsten Berater vorgeschickt, um zu erkunden, was der neue US-Präsident über die wichtigsten globalen Themen denkt. Sie hat mit Politikern wie dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau gesprochen, die ihn schon getroffen haben.



Bislang war das Verhältnis zwischen Trump und Merkel - vorsichtig formuliert - eher frostig: Trump hat ihre Flüchtlingspolitik vor und nach seiner Wahl mehrfach als "Desaster" und "katastrophalen Fehler" bezeichnet. Er begrüßte den Brexit und hält die EU für überflüssig und ein Instrument Berlins. Trump wirft Deutschland vor, mit seinen hohen Exportüberschüssen Arbeitsplätze in den USA zu vernichten. Merkel wiederum hat auf seinen Wahlsieg äußerst kühl reagiert. Statt ihm zu gratulieren, erinnerte sie ihn an die westlichen Werte von Demokratie und Gleichberechtigung als unverzichtbare Basis einer Zusammenarbeit. Alles keine guten Voraussetzungen für ein entspanntes Verhältnis.

Um ihren Argumenten gerade in Handelsfragen Nachdruck zu verleihen, bringt Merkel Verstärkung mit: Die Chefs von BMW, Siemens und des Autozulieferers Schaeffler, die große Werke in den USA betreiben, sollen Trump besänftigen. In den Medien wird die Begegnung seit Tagen als eine Art Showdown zwischen der Kanzlerin als führende Vertreterin westlich-liberaler Werte und dem Populisten und Nationalisten Trump angekündigt. Es sei das wichtigste Treffen seiner Präsidentschaft, sagt beispielsweise Charles Kupchan, der Trumps Vorgänger Obama außenpolitisch beriet.



Der Einfluss der Kanzlerin auf Trump wird jedoch überschätzt. Zwar kamen aus dem Weißen Haus durchaus positive Signale: Der Präsient wolle sich bei Merkel Rat über Waldimir Putin einholen, hieß es aus dem Weißen Haus. Aber das war es dann auch schon. Es gibt keine Hinweise, dass Trump in Deutschland etwas anderes sieht als einen lästigen Konkurrenten für seine Idee, Amerikas Produkte daheim und im Rest der Welt wieder zur Nummer eins zu machen.



Als Partner, gar wichtigen, sieht er weder Merkel noch Deutschland. Sollte er Merkels Kritik an seinem Einreiseverbot vernommen haben, wird es ihn wohl kaum interessieren. Aus Trumps Sicht repräsentiert die EU, deren stärkstes Mitglied Deutschland ist, alles, was er und seine Anhänger verachten: Bürokratie, "Sozialismus" und vor allem die Abgehobenheit politischer Eliten. Trump wird sich von Merkel kaum eines Besseren belehren lassen.

Der US-Präsident mag die Absage an die viel beschworene transatlantische Freundschaft in rüdem Ton vorbringen. Doch die Abkehr Amerikas von seinen europäischen Partnern hat bereits sein Vorgänger Obama eingeleitet. Er verlegte seinen außenpolitischen Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum. Das Ziel: Das in der Region zunehmend mächtiger und wirtschaftlich einflussreicher werdende China in die Schranken weisen. Das war auch das Ziel des Trans Pacific Partnership (TPP), das Freihandelsabkommen von zwölf Ländern, darunter Japan, Australien, Malaysia und Vietnam, das Obamas wichtigster außenpolitischer Erfolg werden sollte. Es scheiterte an seinem Nachfolger.



In China sieht auch Trump seinen größten Gegner. Doch anders als Obama sucht er nicht neue Partner in der veränderten weltpolitischen Lage, sondern setzt darauf, die USA wieder zur alleinigen wirtschaftlichen und militärischen Supermacht zu machen.