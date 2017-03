Die USA haben eine Einigung der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) auf eine gemeinsame Linie in der Handelspolitik verhindert. Bei einem Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs in Baden-Baden konnten die Teilnehmer sich auf kein klares Bekenntnis zu freiem Handel und gegen Protektionismus verständigen, teilte die Deutsche Presse Agentur nach Informationen aus Verhandlungskreisen mit. Damit steuern die G20 auf einen schweren Handels- und Währungskonflikt zu.

"Das ist kein gutes Ergebnis dieses Treffens", zitierte ein G20-Vertreter Bundesbank-Präsident Jens Weidmann aus einer Sitzung am Samstag. Weidmann habe es ausdrücklich bedauert, dass trotz fieberhafter Bemühungen kein Kompromiss gefunden werden konnte.

Gastgeber Deutschland konnte damit trotz zweitägiger, teils nächtelanger Verhandlungen nur einen Minimalkonsens erreichen. In der Erklärung der G20-Länder konnten sie sich nur auf die allgemeine Formulierung: "Wir arbeiten an einer Stärkung des Beitrages des Handels zu unseren Volkswirtschaften" einigen.



Der Gastgeber, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), wertete den G20-Finanzgipfel dennoch als Erfolg. Die Zusammenarbeit der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) sei "eher gestärkt als geschwächt" worden, sagte er. Auch wenn die Vereinbarungen "in der Sache nicht sehr weiterführend" seien, habe es Übereinstimmung geben, "dass wir uns von Währungsmanipulationen zurückhalten und keinen unfairen Wettbewerb wollen", sagte Schäuble. Alle Teilnehmer seien überzeugt, dass Welthandel zum Wachstum der globalen Wirtschaft und der einzelnen Volkswirtschaften beitrage. "Manchmal muss man sich in solchen Tagen eben darauf beschränken, dass man keinen Partner überfordert", so das Fazit des Finanzministers.

Neuer Anlauf im Juli

Üblicherweise bekennt sich die G20-Gruppe in ihren gemeinsamen Abschlusserklärungen zum Freihandel und positioniert sich gegen wirtschaftliche Abschottung und Protektionismus. Der seit knapp zwei Monaten amtierende US-Präsident Donald Trump hatte jedoch mehrfach betont, er werde in seiner Handels- und Steuerpolitik amerikanische Interessen über alles stellen. Mit dieser America-first-Politik wollten die USA den G20-Konsens aufbrechen.

Womöglich wird nun bis zum G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Anfang Juli in Hamburg ein neuer Anlauf für eine Einigung genommen. Danach übergibt Deutschland nach etwas mehr als einem halben Jahr den G20-Vorsitz an Argentinien.

Zuletzt hatten die G20-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gipfel im chinesischen Hangzhou vereinbart, "härter" daran zu arbeiten, "um eine offene Weltwirtschaft aufzubauen, den Protektionismus abzulehnen, den globalen Handel und die Investitionen zu fördern – unter anderem durch die weitere Stärkung des multilateralen Handelssystems".

In Baden-Baden wurde lange darüber gestritten, ob sich die Gruppe weiter zu Regeln auf Basis multilateraler Vereinbarungen bekennt – etwa der Welthandelsorganisation (WTO) – oder ob es künftig eher internationale Abmachungen auf bilateraler Ebene geben soll, wie sie die neue US-Regierung anstrebt. Trump und sein Finanzminister Steven Mnuchin hatten zuletzt Fairness und mehr Ausgewogenheit im Handel gefordert.