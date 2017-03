Uta Rosenbrocks kleiner Laden Uta's Joolz im schottischen Edinburgh hatte vergangene Woche für einen Tag geschlossen. Warum, erfuhren die Kunden durch einen Aushang am Eingang: Die deutsche Geschäftsinhaberin nahm am Aktionstag One day without us ("Ein Tag ohne uns") teil, um zu demonstrieren, welchen Beitrag Migranten in Großbritannien leisten. Ihrer polnischen Mitarbeiterin hatte sie ebenfalls freigegeben.

Uta Rosenbrock ist nur eine von vielen EU-Ausländern, die nach dem Brexit-Referendum aktiv wurden, um ihre Rechte zu sichern, andere in dieser unsicheren Zeit zu unterstützen, aber auch um Ausländerfeindlichkeit und den immer aggressiveren xenophoben Tönen gegen EU-Einwanderer in den Medien und in der britischen Politik entgegenzutreten.

Seit 1997 lebt Uta Rosenbrock in Schottland. Sie sei "aus Abenteuerlust" dorthin gezogen, nachdem sie ihre Schreinerlehre in Aachen absolviert hatte, erzählt sie. Ihr kleiner Laden, in dem sie fair gehandelten Schmuck, Kleidung und Geschenkartikel verkauft, hat sie nicht reich gemacht, aber er sichert ihr ein Einkommen.

Erst nach dem Brexit-Referendum bemerkte sie, dass ihr geringes Einkommen für ihren Aufenthalt in Großbritannien künftig ein Problem werden könnte. Zwar habe sie steuerlich korrekt abgerechnet, aber sich selbst zu wenig bezahlt. Sie kennt viele Familien in ähnlichen Situationen. Vor allem Müttern aus anderen EU-Staaten, die ihre Kinder großziehen, deshalb zu Hause bleiben und keine private Krankenversicherung haben, macht es der britische Staat derzeit schwer, eine Daueraufenthaltserlaubnis zu bekommen. Rund 30 Prozent aller Anträge von EU-Bürgern auf eine Karte, die den Daueraufenthalt bestätigt, werden derzeit abgelehnt.



Auch Rosebrock hat sich beraten lassen. Mit drei Anwälten hat sie gesprochen und unterschiedliche Antworten erhalten, ob sie überhaupt eine Chance auf die begehrte Karte hat, die EU-Bürgern auch nach dem Brexit ihren Aufenthaltsstatus sichern soll.

Sie kennt das Problem auch in ihrem Freundeskreis. Längst nicht jeder EU-Bürger, der zum Teil Jahrzehnte im Land lebt, könne derzeit seinen Status sichern. "Es wird keinen Massenabtransport geben", glaubt Rosenbrock. "Sie werden uns das Leben nur sehr ungemütlich machen", befürchtet sie. Auch deshalb hat sie mit anderen am One day without us die Veranstaltung in Edinburgh organisiert. Sie will auf die prekäre Lage der EU-Bürger nach dem EU-Austritt aufmerksam machen. Auch einen Termin bei ihrem Parlamentsabgeordneten hat sie vereinbart. "Aber der ist sowieso auf unserer Seite", sagt sie optimistisch.

"Wir sind ein Kontinent"

Die Idee zum dem Aktionstag hatte die Belgierin Laura Abigail, zusammen mit einer kleinen Gruppe anderer Europäer und Briten. Die 25-Jährige lebt, seit sie 16, ist in Großbritannien. Nachdem sie den Parteitag der Tories im Oktober verfolgt hatte, bei dem harte antieuropäische Töne angestimmt wurden, wollte sie etwas gegen diese Stimmung im Land unternehmen. "Ich habe mich immer als Europäerin gefühlt. Wir sind ein Kontinent", sagt die Photographin, die ursprünglich aus der Nähe von Antwerpen stammt. Zwar versuche man neutral zu bleiben, was den Brexit angeht, aber es sei offensichtlich, dass die Ressentiments gegen Ausländer danach zugenommen hätten.



"Wir leben in gefährlichen Zeiten", sagt Abigail. "Die Stimmung, wie sie derzeit in Großbritannien herrscht, könnte sich auf den Rest Europas ausbreiten," fürchtet sie. "Das wäre furchtbar für meine Generation."