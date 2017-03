Die neue Industriepolitik in China diskriminiert und benachteiligt die Aktivitäten von europäischen Firmen im Land. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der EU-Handelskammer, die in Peking vorgestellt wurde. Die Maßnahmen, die aus dem Plan Made in China 2025 (CM2025) der chinesischen Regierung hervorgehen, behindern demnach marktwirtschaftliche Kräfte.

Der CM2025-Plan sieht vor, die heimische Wirtschaft in China effizienter zu machen und Milliarden Euro in die Entwicklung fortschrittlicher Industrie- und Technologiezweige zu investieren. Dabei greife China "in den alten Werkzeugkasten", indem der Staat wieder eine "vorherrschende Rolle" spiele, sagte Handelskammerpräsident Jörg Wuttke. Das stehe "im völligen Widerspruch" zu den Zielen des Dritten Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei von 2013, den Kräften des Marktes "eine wesentliche Rolle" einräumen zu wollen.

Mit ihrer Politik würde die chinesische Regierung unter anderem Überkapazitäten erzeugen. Der Made-in-China-2025-Plan stelle zum Beispiel bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen Milliardenhilfen für chinesische Unternehmen bereit, die – wie in der Vergangenheit bei Stahl und Solarzellen – zu Überkapazitäten und neuen Spannungen mit Handelspartnern führten. Kritisch wird in der Studie auch die Welle chinesischer Investitionen in Europa in Schlüsseltechnologien bewertet. "Es wirft die berechtigte Frage auf: Läuft CM2025 in Teilen auf eine Einkaufsliste für Technologien hinaus, die das Land nicht selber entwickeln konnte?", sagte Wuttke.

Das Versprechen der chinesischen Regierung, ausländischen Firmen mehr Freiheiten zu gewähren, wird von der Kammer zunehmend kritisch gesehen. "Wir werden nur mit Versprechen abgespeist", sagte der Handelskammerpräsident. "Es ist ziemlich frustrierend." Sollte dies weiter so bleiben, werden europäische Investitionen in China zurückgehen.