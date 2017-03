Die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegen russische Konzerne sind nach Ansicht des Gerichtshofs der EU (EuGH) rechtens. Eine Prüfung der Maßnahmen habe nichts ergeben, was die Gültigkeit des EU-Beschlusses und der dazugehörigen Verordnung berühren könnte, urteilten die Luxemburger Richter. Die Sanktionen gegen den vom Staat kontrollierten Ölkonzern Rosneft und andere russische Firmen bleiben damit bestehen. (Az: C-72/15)



Geklagt hatte die russische Ölfirma Rosneft im Januar 2015. In dem konkreten Fall hatte sich Rosneft vor einem britischen Gericht dagegen gewehrt, von britischen Banken keine Kredite mehr erhalten zu haben. Rosneft hatte in der Klage argumentiert, die Sanktionen seien nicht präzise formuliert, außerdem werde gegen das 1994 zwischen der EU und Russland geschlossene Partnerschaftsabkommen verstoßen. Die britischen Kreditinstitute wiederum beriefen sich bei ihren Sanktionsmaßnahmen auf die Beschlüsse der EU.

Die EU hatte im Sommer 2014 Sanktionen gegen Russland verhängt, weil sie der Regierung Wladimir Putins Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine vorwarf. Die Strafmaßnahmen waren auch eine Reaktion auf die Annexion der Krim durch Russland.



Bei den Sanktionen der EU handelte es sich im Wesentlichen um Beschränkungen technischer Hilfen und Kredite für die russische Ölindustrie. Die Richter des EuGH urteilten nun, der Eingriff in die unternehmerische Freiheit und das Eigentumsrecht von Rosneft könne nicht als unverhältnismäßig angesehen werden. Die Intensität der Sanktionen sei zudem erst allmählich als Reaktion auf die Entwicklung in der Ukraine gesteigert worden.

Die Luxemburger Kollegen waren von dem britischen Gericht um eine grundsätzliche Prüfung der Sachlage gebeten worden. Die britischen Richter erklärten damals, es sei "von wirklicher Bedeutung", dass die Sanktionen in der ganzen EU "konsistent und einheitlich" angewandt würden. Deshalb sei die Frage am besten bei einem europäischen Gericht aufgehoben. Der zuständige Gutachter am EuGH sah bereits 2015 keine Grundlage für die Rosneft-Klage.



Das Urteil hat so lange Bestand, wie Großbritannien noch in der EU ist. Sobald der EU-Austritt des Landes besiegelt ist, muss sich Großbritannien nicht mehr an die außenpolitischen Beschlüsse der EU gebunden fühlen. Die Verhandlungen mit der EU sollen – so der derzeitige Plan – bis Ende 2018 abgeschlossen sein.