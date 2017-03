Frank-Jürgen Weise, der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), will einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt für bestimmte Hartz-IV-Empfänger. "Wir sollten Langzeitarbeitslose ohne Qualifikation, die auf dem normalen Jobmarkt keine Chance haben, nicht weiter in akademische Schulungsprogramme schicken, sondern einen staatlich subventionierten Arbeitsmarkt für sie schaffen", sagte Weise der Süddeutschen Zeitung. Weise selbst wird Ende März in Ruhestand gehen.



"Wir bezahlen ihnen Arbeit, statt ihnen Hartz IV und die Wohnkosten zu zahlen." Das werde "nicht viel teurer". Weise zeigte sich zuversichtlich, dass es für solche Hartz-IV-Empfänger "genug Arbeit gibt, in gemeinnützigen Bereichen, in kleinen Lebensgemeinschaften, in Vereinen".

Der noch-BA-Chef greift mit seinem Vorschlag in die Debatten um die Sozialreformen der Agenda 2010 unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder ein. Ein Kernpunkt der Agenda 2010 ist die innerhalb der SPD hoch umstrittene Sozialhilfe Hartz IV. Der SPD-Kanzlerkandidat und neue Parteichef Martin Schulz will mit Vorschlägen zur Entschärfung von Schröders Reformagenda in den Wahlkampf ziehen und unter anderem länger Arbeitslosengeld auszahlen. "Wenn Fehler erkannt werden, müssen sie korrigiert werden", hatte er Mitte Februar gesagt. Vor allem der linke SPD-Flügel hält Teile der Agenda für ungerecht.



SPD-Chef Schulz setzt auf Weiterbildung

Zum Vorschlag von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, das Arbeitslosengeld (ALG) I länger zu zahlen, wenn sich der Arbeitslose fortbildet, sagte Weise: "Wenn Anpassungen am ALG 1 mit Weiterbildung/Qualifikation verbunden sind, geht das in die richtige Richtung." Trotzdem müsse man noch mal nachdenken. "Zu Recht ist ja gleich der Fall eines Arbeitslosen konstruiert worden, der mit 61 Jahren noch zwei Jahre ALG I bekommt und dann zwei Jahre umschult. Das wird ja wohl nicht gewollt sein. Solchen Missbrauch muss man ausschließen."

Laut dem SPD-Entwurf für eine Verlängerung der Bezugsdauer beim Arbeitslosengeld will die SPD die Bundesagentur für Arbeit gesetzlich verpflichten, Arbeitslosen ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme zu machen, wenn sie innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden. Für die Dauer der Qualifizierung soll dem Papier zufolge ein neues "Arbeitslosengeld Q" eingeführt werden, das genauso hoch sei wie das reguläre Arbeitslosengeld I, aber nicht auf dessen Bezugsdauer angerechnet werde. Der Fokus auf die Weiterqualifizierung der Erwerbslosen solle sich auch im Namen der Behörde widerspiegeln: Sie solle in Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung umbenannt werden.

Bisher wird für die Zeit der Qualifizierung die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I um die Hälfte verringert. "Damit können Arbeitsuchende, die nicht direkt eine neue Stelle finden und sich gleichzeitig weiterqualifizieren, länger Arbeitslosengeld beziehen als bisher", heißt es in der Beschlussvorlage. Das Arbeitslosengeld I beträgt in der Regel etwa 60 Prozent (67 Prozent bei Verheirateten) des letzten Lohns.

Nach dem Entwurf der SPD könnte ein 58-jähriger Arbeitnehmer somit Arbeitslosengeld I für eine maximale Bezugsdauer von 48 Monaten bekommen. Bisher habe dieser nur einen Anspruch auf 24 Monate. Dies sei allerdings ein Extrembeispiel, wie die Süddeutsche Zeitung schreibt. Kürzere Qualifikationsmaßnahmen zwischen vier und sechs Monaten seien demnach die Regel.

Die Arbeitgeber hatten die Pläne von Schulz kritisiert. Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, hatte Schulz vorgeworfen, seine Vorschläge zu Änderungen an der Agenda 2010 würden zu neuen "Warteschleifen in die Frühverrentung" führen.