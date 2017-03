Fünf Jahre ist die spektakuläre Pleite der Drogeriemarktkette Schlecker her, 25.000 Angestellte verloren damals ihre Arbeit. Ab dieser Woche muss sich die gesamte Familie von Inhaber Anton Schlecker vor Gericht verantworten. Schlecker soll vor der Insolvenzanmeldung Vermögen beiseite geschafft haben. Vier Jahre hat die Staatsanwaltschaft ermittelt und nun Anklage erhoben. Das Landgericht Stuttgart hat bisher 26 Verhandlungstage angesetzt.

Anton Schlecker betrat im schwarzen Nadelstreifenanzug den Saal im Untergeschoss des Landgerichts, die Hände auf dem Rücken verschränkt. Der einst für schreiend bunte Oberhemden bekannte Unternehmer trug diesmal einen schwarzen Rollkragenpullover. Seit Jahren hatte er die Öffentlichkeit gemieden.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schlecker vorsätzlichen Bankrott vor. In insgesamt 36 Fällen soll er Vermögenswerte zur Seite geschafft haben. Diese hätten eigentlich in die Insolvenzmasse gehört, aus der Gläubiger bedient werden sollen. Außerdem soll er falsche Angaben in den Bilanzen des Drogerie-Unternehmens gemacht haben. Auch seine Frau Christa und die beiden Kinder Meike und Lars sitzen wegen möglicher Beihilfe zum Bankrott auf der Anklagebank.



Besondere Rechtsform des Unternehmens

Schleckers Kinder müssen sich zudem gegen Vorwürfe der Insolvenzverschleppung und Untreue verteidigen. Sie sollen das Logistikunternehmen LDG als faktische Geschäftsführer um mehrere Millionen Euro geschädigt haben. Darüber hinaus stehen zwei Wirtschaftsprüfer vor Gericht.

"Was den Fall ungewöhnlich macht, ist die Dimension", sagt der Jura-Professor Matthias Jahn von der Universität Frankfurt. "Die Anklageschrift umfasst 270 Seiten." Das allein sei schon ein Indiz dafür, dass es sehr kompliziert sei. Auch die 26 Termine, die das Landgericht bis Oktober zunächst anberaumt hat, deuteten darauf hin, dass es ein komplexes Verfahren werde.

Schlecker betrieb sein Drogeriegeschäft als "eingetragener Kaufmann" (e.K.). Diese Rechtsform erlaubte es ihm, zu Details seines Firmengeflechts zu schweigen, aber er haftete auch mit seinem kompletten Privatvermögen für alle Schulden.

Wie viel Geld ist noch da?

Auf vorsätzlichen Bankrott stehen bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe, in besonders schweren Fällen können bis zu zehn Jahre Haft verhängt werden. Sollte Schlecker verurteilt werden, könnten die ehemaligen Mitarbeiter des Konzerns eventuell von Geld profitieren, das ihnen durch die Insolvenz nicht ausgezahlt werden konnte.

Die Anklageschrift beziffert etwa 20 Millionen Euro, die eigentlich Gläubigern und ehemaligen Mitarbeitern zuzuschreiben wären. Dem gegenüber stehen Forderungen der Gläubiger von gut einer Milliarde Euro.



Laut der österreichischen Zeitung Kurier soll die Familie Schlecker auch durch undurchsichtige Schein-Darlehen zwischen österreichischen und deutschen Unternehmen der Schlecker-Gruppe Gewinne beiseite geschafft haben. Deshalb sei im Januar auch vor dem Landgericht Linz in Österreich Klage eingereicht worden. Der Vorwurf lautet auf "verbotene Einlagenrückgewähr" und der mutmaßliche Schaden wird laut dem Bericht auf bis zu 172 Millionen Euro geschätzt.

Ist von den Schleckers noch Geld zu holen? Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz scheint skeptisch zu sein. Er bemüht sich derzeit, über Schadenersatz-Klagen von Lieferanten Gelder einzutreiben. Der Spiegel hingegen vermutet, dass die Familie noch Vermögen hat. Nach Informationen der Zeitschrift droht das Finanzamt Ehingen allerdings mit Steuernachforderungen auf Kapitalerträge von rund 68 Millionen Euro von Meike und Lars Schlecker – ebenfalls wegen vermeintlicher Darlehen, die de facto aber dazu gedient hätten, Gewinne zu verstecken.