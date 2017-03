Die Deutsche Bank wird die Postbank nicht wie ursprünglich geplant verkaufen, sondern ins Privat- und Firmenkundengeschäft des Konzerns integrieren. Das teilte die Deutsche Bank nach einer Aufsichtsratssitzung in einer Erklärung mit. Die kombinierte Bank werde mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland haben, hieß es. Ein detaillierter Plan für den Zusammenschluss soll im Laufe des Jahres präsentiert werden.



Zudem beschloss der Konzern, die Kapitaldecke zu stärken. Über den Verkauf neuer Aktien will die Deutsche Bank nach eigenen Angaben etwa acht Milliarden Euro einnehmen. "Unsere Entscheidungen sind ein wichtiger Schritt, um die Deutsche Bank stärker zu machen und wieder wachsen zu können", sagte Vorstandschef John Cryan. Die Kapitalerhöhung werde die Finanzkraft erheblich verbessern. Über die Maßnahme war monatelang spekuliert worden, weil teure Rechtsstreitigkeiten die Kapitalbasis der Bank verkleinert hatten.

Die Bank strebt nun eine harte Kernkapitalquote von mehr als 13 Prozent an. Die Quote ist eine entscheidende Kennziffer für die Krisenfestigkeit einer Bank. Am vergangenen Jahresende lag sie bei 11,9 Prozent. Im internationalen Vergleich ist das durchschnittlich.



Die Pläne mit der Kapitalerhöhung und der Postbank sind die Eckpunkte einer Neuausrichtung des gesamten Konzerns. Cryan baut die Deutsche Bank damit zum zweiten Mal in anderthalb Jahren um. Der Vorstand habe das Konzept am Sonntag beschlossen, der Aufsichtsrat zugestimmt, hieß es in der Erklärung. Seit Monaten hatten Investoren von der Bank gefordert, sich strategisch neu aufzustellen.

Künftig will die Bank auf ein vereinfachtes Geschäftsmodell mit nur noch drei Bereichen setzen: das Privat- und Firmenkundengeschäft, die Vermögensverwaltung sowie eine integrierte Unternehmens- und Investmentbank, die sich stärker als bisher auf Unternehmenskunden ausrichtet. Ziel des Konzeptes sei, "die Wurzeln der Deutschen Bank auf ihrem Heimatmarkt sowie ihre Position als führende europäische Bank mit globalem Netzwerk zu stärken".

In den vergangenen Jahren schrieb die Deutsche Bank Verluste

Ein Schritt zu diesem Ziel soll auch sein, den Vermögensverwalter Deutsche Asset Management – bei Publikumsfonds bekannt unter DWS Investments – zu einem kleinen Teil an die Börse zu bringen, um neues Geld einzunehmen. Geplant ist, den Börsengang innerhalb von zwei Jahren zu vollbringen.

Zuletzt hatte Deutschlands größtes Geldinstitut das Geschäftsjahr 2016 mit einem Minus von etwa 1,4 Milliarden Euro abgeschlossen. Im Jahr zuvor waren es 6,8 Milliarden. Grund dafür waren unter anderem die vielen juristischen Verfahren der Bank. So einigte sie sich Ende 2016 mit den US-Behörden auf eine Strafzahlung von insgesamt 7,2 Milliarden Dollar (6,8 Milliarden Euro). Im Rechtsstreit ging es um faule Hypothekenpapiere. Der Deutschen Bank wie anderen Großbanken war vorgeworfen worden, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben. Die Käufer dieser komplexen Anlageprodukte erlitten Milliardenverluste, als der US-Immobilienmarkt kollabierte.