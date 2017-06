Angesichts der Spannungen zwischen Mexiko und den USA unter Präsident Donald Trump wollen Deutschland und Mexiko enger zusammenarbeiten. Bei ihrem Besuch in Mexiko hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für freien Handel geworben. Sie sprach sich dafür aus, das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und Mexiko zügig durchzusetzen und auf dieser Basis auch in die politische Zusammenarbeit zu investieren. Auch Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto äußerte sich hoffnungsvoll, die Verhandlungen mit der EU noch dieses Jahr abschließen zu können.



Die Neuverhandlungen des Handelsabkommens zwischen den USA, Kanada und Mexiko (Nafta) werteten Merkel und Nieto als Chance. Trump hatte bereits im Wahlkampf damit gedroht, das Nafta-Freihandelsabkommen für Nordamerika aufzukündigen. Nach der Wahl kündigte er neue Verhandlungen mit Mexiko an. Unter anderem will Trump die US-Wirtschaft durch Strafzölle vor in Mexiko produzierenden Firmen schützen. Er hatte außerdem damit gedroht, eine Mauer an der mexikanisch-amerikanischen Grenze zu bauen.

Merkel wirbt für eine "offnene Welt"

Merkel rief den US-Präsidenten indirekt dazu auf, von seiner protektionistischen Handelspolitik abzukehren. Alle hätten ein Interesse daran, dass die USA und Mexiko vernünftig miteinander zusammenarbeiteten. "Wir leben in einer multipolaren Welt, und wir wollen in dieser Welt auch nicht nur einseitige Kontakte, sondern wir wollen vielseitige Kontakte", sagte sie. Gleichzeitig hätte Mexiko laut Merkel gute Gründe, sich auch für den europäischen Markt zu interessieren.

Die Kanzlerin dankte Mexiko für die klare Bekenntnis zum Freihandel. "Wir alle gewinnen in einer offenen Welt", sagte Merkel. Man könne komplexe Dinge nicht mit einfachen Antworten lösen.

Bei den Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens sollten auch die Interessen der in Mexiko vertretenen deutschen Firmen gewahrt werden, forderte Merkel. In dem südamerikanischen Land sind 1.900 deutsche Unternehmen tätig, die teilweise für den Export in die USA arbeiten und deswegen von den Nafta-Regelungen profitieren. Der deutsch-mexikanische Handel belief sich 2016 auf 16,3 Milliarden Euro.