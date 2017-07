Der Brexit hat ihrem Leben auf einmal den Boden entzogen. So empfindet es Martina Schmücker, eine Künstlerin und Dozentin aus Deutschland, die meist in London lebt und manchmal in Berlin. Ihr Leben ist ein europäisches Leben, wie es viele ihrer Freunde führen: Engländer, die in Berlin leben und in London arbeiten oder von Paris oder Brüssel nach London pendeln. Menschen, die an zwei oder drei Orten leben, "ohne sich einen abzubrechen oder zu stöhnen, wie schrecklich das ist".



Schmücker lebt weit im Osten Londons am Südufer der Themse, jenseits der teuren Wohnblocks der schicken Londoner South Bank, die das einst arme Hafenviertel verdrängt haben. Hier draußen wohnt, wer in Londons Immobilienrausch nicht mithalten kann. Schmücker teilt sich eine Wohnung mit zwei Mitbewohnern im vierten Stock eines ehemaligen Lagerhauses, das heute einer Kooperative gehört.



Wegen des Brexits hat die Künstlerin eigene Zeichnungen und Werke befreundeter Künstler versteigert. Sie wollte herausfinden: Wie viel ist der Pass eines Landes wert, das darüber debattiert, ob es Europäer in zwei Jahren noch dulden will? Denn Schmücker will einen britischen Pass. Doch der Antrag kostet 1.300 Pfund, umgerechnet etwa 1.480 Euro; auch um sich das leisten zu können, hat sie die Auktion veranstaltet.



Am Küchentisch der Gemeinschaftswohnung sitzt Schmücker, eine große Frau mit kräftigen, langen Händen, die man sich gut bei der Arbeit mit Holzskulpturen oder beim Zeichnen vorstellen kann. Ihr ruhiges, ebenmäßig-ovales Gesicht mit den zurückgebundenen Haaren erinnert an die Selbstporträts der Worpsweder Künstlerin Paula Modersohn-Becker. Hinter Schmückers Rücken glitzert breit und träge die Themse durchs Küchenfenster. In der Ferne sticht der Shard in den grellen Londoner Junihimmel. 95 nach oben spitz zulaufende Bürostockwerke des italienischen Stararchitekten Renzo Piano.



England war immer die Stimme der Vernunft

"Meine Generation ist ja mit dem Gedanken aufgewachsen, dass wir überall hinkönnen", sagt Schmücker. "Das wurde gefördert, vom Staat unterstützt." Sie spricht langsam, moduliert ihre Worte mit einer leicht singenden Stimme, unterbricht sich häufig mit hellem Auflachen, wenn ihr die Absurdität ihrer Situation klar wird: als Europäerin in einem Land, das den europäischen Staatenbund verlässt.



Schmücker erzählt eine Geschichte ihrer Großmutter aus der Nazizeit. Die Großmutter, Jahrgang 1921, stand als Mädchen im Garten Schmiere, während die Mutter heimlich BBC hörte. "Die BBC, England, das war die Stimme der Vernunft", sagt Schmücker.

Ein europäisches Stipendium für Studenten, das Erasmus-Programm, brachte sie 2001 zum ersten Mal nach Großbritannien. Zwei Jahre später bewarb sie sich am Londoner Royal College of Art und wurde genommen. Seither lebt sie in London, seit neun Jahren unterrichtet sie einmal in der Woche an der Ruskin School of Art der Universität in Oxford und kehrt immer wieder nach Berlin zurück. "Die Zeit, die ich hier verbracht habe, was ist die wert, wenn Großbritannien in zwei Jahren nicht mehr zur EU gehört?"