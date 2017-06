Die Europäische Union ist ein kompliziertes Ding, das eine einfache Geschichte braucht. Gerade befeuert der junge französische Präsident Emmanuel Macron so eine Erzählung – seinetwegen ist von der Wiedergeburt der Union die Rede. Der Nachteil dieser politischen Fantasie ist, dass sie überzeichnet und die Wirklichkeit reduziert. Narrative haben immer Leerstellen. In diesem Fall heißt sie: Italien.

Italien? Entscheidend für Europa? Stille.

Nicht mal die besten Spindoktoren können der grauen italienischen Wirklichkeit etwas Optimistisches abgewinnen. Das beste Narrativ, das sich da noch rausholen lässt, ist das immer gleiche: Italien wandelt am Abgrund, fällt aber nie hinein. Das ergänzt sich gut mit dem Bild, das viele Europäer sich von diesem Land und seinen Menschen gemacht haben. Die Italiener haben nun einmal etwas Aufregendes, (Über-)Lebenskünstlerisches! Das ist das übliche Klischee. Und es stimmt ja: Das seit vielen Jahren von Krisen geschüttelte Italien stürzt nicht in den Abgrund – aber jetzt rutscht es hinein, langsam und unaufhaltsam. Das geschieht so leise, dass man es aus europäischer Perspektive nicht wahrnimmt oder bewusst verschweigt.

Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass die Banca Popolare di Vicenza und die Banca Veneto Bankrott gehen. Die europäischen Einrichtungen haben sich nicht zur Rettung bereit erklärt. Das weitaus größere Problem aber ist die Bank Monte Paschi die Siena. Sie wurde vor Kurzem mit Geldspritzen des italienischen Staates gerettet. Nicht die Gläubiger, sondern der Staat musste bezahlen. Aber Monte Paschi kriselt weiter vor sich hin. Dazu kommen die alten wirtschaftlichen Probleme Italiens: Lahmes Wachstum, hartnäckige Arbeitslosigkeit, schwindende Wettbewerbsfähigkeit, weiter wachsender Abstand zwischen Nord- und Süditalien. Im Unterschied zu Frankreich aber ist in Italien keine politische Kraft in Sicht, die zur einer Grunderneuerung des Landes fähig sein könnte. Das Land ist dafür zu erschöpft, zu zynisch, zu illusionslos.

Zur Erinnerung: Im Dezember 2016 hatte der damals noch amtierende Premierminister Matteo Renzi die Italiener in einem Referendum über seine weitreichende Verfassungsreform abstimmen lassen. Es war von einer europäischen Schicksalswahl die Rede, die erste in einer ganzen Reihe, die folgen sollte. Renzi verlor seine Abstimmung mit 21 Prozent (!). Er trat zurück und sein treuer und rechtschaffener Außenminister, Paolo Gentiloni, übernahm das Amt des Premiers.



Renzi inszeniert sich dennoch gerne als eine Art Macron, doch ist das bei ihm nur leeres Gerede eines eitlen Selbstvermarkters. Selbst nach seiner katastrophalen Niederlage bei der Volksabstimmung glaubt er, Italien käme ohne ihn nicht aus. Daneben hat auch die Bewegung M5S von Beppe Grillo einen revolutionären Anspruch. Doch schon bei ihrem ersten Test für ihre Regierungsfähigkeit scheitert sie derzeit spektakulär.

Italien rutscht dem Abgrund entgegen

Vor einem Jahr gewann die 37-jährige Virginia Raggi für M5S das Amt der Bürgermeisterin von Rom mit knapp 70 Prozent. Mittlerweile versinkt Rom in Affären und Misswirtschaft. Laut Umfragen lehnen 70 Prozent der Römer heute die Arbeit ihrer Bürgermeisterin ab. Klar, Römer sind launisch und Rom ist schwer zu regieren, geschenkt. Aber kann das Land regieren, wer die Hauptstadt ins politische Chaos stürzt?

Nicht einmal in den wichtigsten Dingen ist die politische Kaste in Italien zum Kompromiss fähig. Vor einigen Wochen hatten sich die Spitzen der Parteien auf ein neues Wahlrecht nach deutschem Muster geeinigt. Das sollte Wahlen noch in diesem Jahr ermöglichen und dem Land die dringend nötige politische Stabilität geben. Das Gesetz wurde dem Parlament zur geheimen Abstimmung vorgelegt und scheiterte an widerspenstigen Abgeordneten, die ihren eigenen Chefs die Gefolgschaft verweigert hatten. Das politische Chaos greift um sich.

Italien rutscht dem Abgrund entgegen während die europäischen Partner in stillem Entsetzen daneben stehen. Was wird da wohl kommen? Die Vergangenheit. Am Sonntag wählten eine Reihe von Gemeinden neue Bürgermeister. Die Mitte-rechst-Partei von Silvio Berlusconi ging als Sieger hervor. Und was sagte Berlusconi, der 80-Jährige anschließend: "Ich bin zurück, ich schreibe schon am Regierungsprogramm!"

Das war Ernst gemeint.