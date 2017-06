Frauen sind in Deutschland deutlich benachteiligt. Dies zeigt der neue Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, über den die Süddeutsche Zeitung bereits vorab berichtet hatte. Demnach sind ihre Chancen auf höhere Einkommen und mehr Rente gering, was vor allem an der unbezahlten Haus- und Familienarbeit liegt, die größtenteils von Frauen übernommen wird.

Gleichstellung der Geschlechter, so schreibt es die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme zu dem Bericht, bleibe "trotz der erreichten Fortschritte" auch in Zukunft ein "weiter zu verfolgendes Ziel". So kämpften Frauen und Mütter im Vergleich zu Männern "weiter mit erheblichen Nachteilen – sei es bei beruflichem Fortkommen oder Alterssicherung, Zeitmanagement in der Partnerschaft oder Familienarbeit". Demnach leisteten Frauen bei der unbezahlten Betreuung von Kindern oder älteren Angehörigen etwa das Anderthalbfache von Männern – bei Rentenansprüchen, die nur etwa halb so hoch seien. Angehörige würden nach wie vor ganz überwiegend von Ehefrauen, Töchtern oder Schwiegertöchtern gepflegt.



Der Gleichstellungsbericht wird einmal pro Legislaturperiode erstellt und der Bundesregierung von Sachverständigen vorgelegt. Er soll klären, inwieweit die im Grundgesetz geforderte Gleichstellung der Geschlechter in Bildung und Erwerbsleben durchgesetzt ist. Beleuchtet werden auch gesellschaftliche Rollenbilder, Zeitverwendung von Frauen und Männern in der Erwerbs- und Sorgearbeit sowie die soziale Absicherung im Alter. Schon der erste Bericht, der 2011 der Bundesregierung übergeben worden war, zeigte erhebliche Differenzen.

"Frauen arbeiten oft mehr und bekommen dafür weniger", sagte Familienministerin Katarina Barley der Süddeutschen: "Bei der Verteilung von Belastungen und Chancen zwischen den Geschlechtern geht es in unserer Gesellschaft immer noch ungerecht zu." Die Bundesregierung habe in dieser Legislaturperiode viel für die Gleichstellung getan. "Aber wir sind noch nicht am Ziel."

Sie wünsche sich, so die Ministerin, dass die Empfehlungen der Sachverständigen intensiv diskutiert würden. "Eines meiner zentralen Anliegen ist die Aufwertung von sozialen Berufen. Hiervon werden in erster Linie Frauen profitieren."