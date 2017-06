Real Madrids Star-Spieler Cristiano Ronaldo soll mit Hilfe von Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln und in Irland insgesamt 14,7 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft in Madrid vor. Ronaldo habe von Strukturen profitiert, die im Jahr 2010 geschaffen wurden, um den Steuerbehörden in Spanien erzieltes Einkommen zu verheimlichen. Von 2011 bis 2014 werden Ronaldo demnach vier Fälle der Steuerhinterziehung zur Last gelegt.

In der Erklärung heißt es weiter, Ronaldos Vorgehen belege eine "vorsätzliche und bewusste Missachtung seiner Steuerpflichten in Spanien". Der vierfache Weltfußballer des Jahres ist nach Angaben des US-Magazins Forbes der bestbezahlte Sportler der Welt. Der bei Real Madrid unter Vertrag stehende Portugiese verdiente in den vergangenen zwölf Monaten knapp 83 Millionen Euro, wie aus einer dieser Tage veröffentlichten Forbes-Liste hervorgeht.



Die mutmaßliche Steuerhinterziehung von Ronaldo könnte der zweite spektakuläre Fall nach 2016 werden. Damals hatte Spaniens Oberster Gerichtshof eine 21-monatige Gefängnisstrafe gegen den argentinischen Fußballer Lionel Messi vom FC Barcelona bestätigt. Dieser war gemeinsam mit seinem Vater Jorge Horacio im Juli 2016 verurteilt worden. Auch hier hatte die Anklage gelautet, dass Messi mittels Scheinfirmen Steuern in Höhe von insgesamt 4,16 Millionen Euro hinterzogen habe. Die Briefkastenfirmen befanden sich in diesem Fall in Belize, Großbritannien, der Schweiz und Uruguay. Ins Gefängnis musste der Weltstar aber nicht. In Spanien werden die Strafen bei Ersttätern für gewöhnlich nicht vollstreckt. Am Ende musste Messi lediglich eine Geldbuße in Höhe von zwei Millionen Euro zahlen.



Der Spiegel hatte ursprünglich als Teil eines internationales Medien-Netzwerk über die Steuertricks mehrerer Fußballstars berichtet. Die Informationen waren von der Enthüllungsplattform Football Leaks zur Verfügung gestellt worden.