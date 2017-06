Uber-Chef Travis Kalanick hat nach massivem Druck von Investoren die Spitzenposition bei dem Fahrdienst-Vermittler aufgegeben. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf informierte Personen. Anfangs hieß es, der Mitgründer wolle weiterhin im Verwaltungsrat bleiben. Doch bestätigte Uber am Vormittag, Kalanick werde das Unternehmen endgültig verlassen. Zuvor hatten fünf führende Anteilseigner von Uber einen sofortigen Rückzug Kalanicks gefordert, dies sei notwendig für einen Neuanfang.



Kalanick hatte noch in der vergangenen Woche angekündigt, er wolle eine längere Auszeit nehmen. Er galt als treibende Kraft hinter der aggressiven weltweiten Expansion des Start-ups, das Medienberichten zufolge in Finanzierungsrunden zuletzt mit bis zu 69 Milliarden Dollar bewertet wurde. Zugleich wurde aber kritisiert, dass Kalanick bei Uber eine Kultur geschaffen habe, bei der Leistung und Erfolg wichtiger als alles andere seien. Kalanick musste sich in den vergangenen Monaten bereits rechtfertigen, nachdem ein Video veröffentlicht wurde, in dem er hitzig mit einem Uber-Fahrer diskutierte. Er versprach danach, künftig erwachsener agieren zu wollen.



Zugleich geriet sein Unternehmen nicht nur wegen der aggressiven Firmenkultur und Wachstumsstrategie unter Druck, sondern musste sich auch gegen Kritik zur Wehr setzen, dass Vorwürfen wegen Sexismus und sexueller Belästigung nicht nachgegangen wird. Nachdem eine ehemalige Software-Entwicklerin von ihren folgenlosen Beschwerden berichtete, wurden in einem ersten Schritt etwa 20 Mitarbeiter entlassen, weitere Mitarbeiter wurden in Schulungen geschickt. Jetzt sollen neue Strukturen und Kontrollmechanismen geschaffen werden, um solche Fälle zu verhindern. Entsprechende Vorschläge wurden von einer Ermittlungskommission unter Leitung des ehemaligen US-Justizministers Eric Holder formuliert.

Ausgerechnet bei der Vorstellung des Untersuchungsberichts fiel indes Verwaltungsratsmitglied David Bonderman mit einem Kommentar auf, der allgemein als sexistisch aufgefasst wurde. Als seine Kollegin Arianna Huffington davon sprach, mehr Frauen in den Verwaltungsrat zu bringen, warf er ein, dass dadurch bei den Sitzungen mehr geredet würde. Bonderman, ein Milliardär, der für den Privatinvestor TPG im Uber-Kontrollgremium sitzt, rechtfertigte sich später, er habe das positiv gemeint. Er zog sich dennoch aus dem Verwaltungsrat zurück, nachdem die Kritik an der Bemerkung immer lauter wurde.