Die US-Notenbank hat erneut den Leitzins angehoben. Er steigt um einen viertel Prozentpunkt auf die neue Spanne von 1,0 bis 1,25 Prozent, wie die Fed mitteilte.

Experten hatten mit der Entscheidung gerechnet, da in den USA praktisch Vollbeschäftigung herrscht. Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im März angehoben. Die amerikanische Wirtschaft ist zwar mit wenig Schwung ins Jahr gestartet. Die Notenbank geht jedoch von einer Ausnahme aus und erwartet einen anhaltenden Aufschwung. Fed-Chefin Janet Yellen wird sich am Abend noch zum weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank äußern.

Der Eurokurs hatte sich vor der Zinsentscheidung auf den höchsten Wert seit den deutlichen Kursverlusten im Anschluss an die US-Präsidentschaftswahlen erhöht. Auch der Dax erreichte einen neuen Rekord und übersprang erstmals in seiner Geschichte die Marke von 12.900 Punkten. In den USA erreichte auch der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial eine weitere Bestmarke.