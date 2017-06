Offiziell stellt die Partei der Demokraten die Opposition zu Donald Trump dar. Doch tatsächlich sind die stärksten und lautesten Gegner des Präsidenten Stadtbewohner und deren Bürgermeister. Schon lange schwelte der Konflikt zwischen den liberalen urbanen Zentren mit ihren Minderheiten und Immigranten, ihren Ideen von Umweltschutz und sozialer Gerechtigkeit und dem Amerika der Kleinstädte und spärlich bevölkerten Gegenden. Die Wahl Trumps war ein unerwarteter Sieg des ländlichen Amerikas, eines weißeren und konservativeren Amerikas. Trump ist selbst New Yorker, doch seine Politik richtet sich offen gegen die Städte. Ihrem weltoffenen Selbstverständnis setzt er eine nationalistische Ideologie entgegen. Der Machtkampf zwischen Stadt und Land stellt die USA vor eine Herausforderung wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr.

In den wenigen Monaten von Trumps Amtszeit ist aus dem Konflikt eine offene Konfrontation geworden. Bürgermeister rebellieren offen gegen Trumps Abkehr vom Umweltschutz und seine harte Einwanderungspolitik. Chicago sei eine offene Stadt und werde nicht von seinen Werten abrücken, sagte Rahm Emanuel, der Bürgermeister Chicagos und einst rechte Hand von Präsident Obama: "Wir werden nicht unsere Geschichte verleugnen und unsere Zukunft verbauen. Menschen aus aller Welt sind in diese Stadt gekommen, um dem amerikanischen Traum zu folgen."

Und als Trump im Mai in seiner Begründung für den Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen erklärte, er sei gewählt worden, um die Bürger von Pittsburgh zu vertreten, nicht Paris, führte das umgehend zu dem Protest von Pittsburghs Bürgermeister Bill Peduto, einem Demokraten. Abgesehen von der Tatsache, dass die Bürger von Pittsburgh mehrheitlich für Hillary Clinton stimmten, war Peduto besonders erbost über die falsche Wahrnehmung seiner Stadt. "Ein Vorbild für Innovationen und saubere Energiequellen" nannte eine Studie des Harvard Business Review das einstige Zentrum der Schwerindustriestadt. Wenige Tage nach Trumps Ausstiegserklärung unterzeichnete Peduto ein eigenes Klimaabkommen mit der Bürgermeisterin von Paris, Anna Hidalgo.

Die großen Konzerne als liberale Verbündete

Pittsburgh zeigt, dass es nicht nur die Megametropolen wie New York, Los Angeles und Chicago sind, die gegen Trump und seine Partei der Republikaner Widerstand leisten. Nachdem Charlotte, eine 800.000 Einwohnerstadt in North Carolina, eine Verordnung erlassen hatte, die LGBT-Personen vor Diskriminierung schützen sollte, setzte der republikanische Gouverneur des Bundesstaates ein Gesetz durch, dass es Städten wie Charlotte verbot, derartige Antidiskriminierungsregeln einzuführen. Die Gegenreaktion war umgehend und heftig. Konzerne wie Paypal und die Deutsche Bank zogen bereits zugesagte Investitionen in North Carolina zurück, Stars und Sportveranstalter sagten geplante Events ab. Laut Schätzungen der Presseagentur AP kostete das Anti-Antidiskriminierungsgesetz mindestens 3,7 Milliarden Dollar an verlorenen Umsätzen und Investitionen. Der Gouverneur musste zurücktreten. Im Februar wurde das Gesetz wieder abgeschafft. Die Stadt hatte gegen den Staat gewonnen. Große Konzerne, den Zorn ihrer wichtigen Kundschaft in den Ballungsgebieten fürchtend, sind oft ein Verbündeter im Kampf gegen konservativere Kräfte.



Michael Pence, Trumps Vizepräsident, war zuvor Gouverneur in Indiana. Dort erließ er im März 2016 ein ähnliches Gesetz wie sein Amtskollege in North Carolina, nach dem Transsexuelle künftig diejenigen öffentlichen Toiletten und Umkleideräume benutzen müssen, die ihrem auf der Geburtsurkunde festgelegten Geschlecht entsprechen. LGBT-Aktivisten aus der ganzen Welt liefen gegen die Bathroom Bill Sturm. Auch die heimischen Unternehmen waren dagegen. Die Hauptstadt Indianapolis, einst geprägt von den Autokonzernen wie General Motors, Ford und Chrysler, die Dutzende Fabriken hier hatten, hat sich nach einer Zeit der Krise erholt und als Veranstaltung- und Konferenzzentrum etabliert. Die Pharmaindustrie hat Forschungslabore eingerichtet. "Wir wollen junge, gut ausgebildete Arbeitskräfte in unserer Stadt halten und anziehen, sie wollen eine faire und offene Gesellschaft", klagt ein lokaler Wirtschaftsführer. "Das Gesetz lässt uns wie intolerante Hinterwäldler aussehen."



Während des Wahlkampfes beschwor Trump immer wieder das Bild wirtschaftlich und moralisch zerrütteter Städte, in denen Kriminelle ungestraft ihr Unwesen treiben. "Unsere Innenstädte sind ein Desaster", sagte er in einer Debatte. "Auf dem Weg zum Laden wird man erschossen. Es gibt keine Bildung, keine Jobs." Tatsächlich leidet unter anderem Chicago unter einer Epidemie der Gewalt. Doch insgesamt sinken die Kriminalitätsraten in den Metropolen seit Jahren. In den achtziger Jahren, in denen Trump seine ersten Investments in Manhattan tätigte, zählte New York Tausende Morde im Jahr – der traurige Rekord waren 2.245 im Jahr 1989. Vergangenes Jahr waren es 335 – bei 1,2 Millionen mehr Einwohnern. Auch andere Verbrechen sind auf statistische Tiefststände gefallen. Die meisten US-Großstädte sind aus Sicht einer wachsenden Zahl von Amerikanern keine Orte der Hoffnungslosigkeit, sondern der Chancen.

New York - "Das Gute an Trump ist, dass sich jetzt alle wehren wollen" Feiern und Protestieren: Bei der Gay Pride Parade in New York gingen Zehntausende auf die Straße. Für manche ist nicht Donald Trump die größte Gefahr im Weißen Haus. © Foto: Michael Noble Jr./AP/dpa

Den Alltag der Städte kennt Trump nicht

80 Prozent der US-Bürger leben inzwischen in der Stadt. Für die Stadtoberen ist ein weit größeres Problem als die Kriminalität, mit wohlhabenden Zuzüglern umzugehen, die das Mietniveau in einst vernachlässigten Stadtteilen unaufhaltsam nach oben treiben und die langjährigen Anwohner zu verdrängen drohen. Trumps Tiraden gegen Städte muten seltsam an. Schließlich wuchs er nicht nur in New York auf und lebte bis zu seinem Umzug ins Weiße Haus dort, sondern er suchte als Immobilienunternehmer und später als Reality TV-Star New York als Gipfel des Glamours und der Weltläufigkeit und sich selbst als den Prototypen eines New Yorkers darzustellen. Trump mag die Horrorszenarien beschworen haben, um bei seinen Wählern draußen im Land Ängste vor Überfremdung und Anarchie zu schüren. Es mag aber auch daran liegen, dass Trump zwar in der Stadt lebte, aber mit dem Alltag dort selten in Berührung kam.

Trump lebe draußen im Land wie viele Amerikaner , die ihr Leben verbringen, indem sie sich von ihrem Eigenheim ins Auto, ins Büro, ins Einkaufszentrum bewegten und nur selten eine ungeplante Begegnung mit anderen Menschen haben, schrieb das New York Magazine: "Trumps Vorstellung von Transport sind Aufzüge, Limousinen, Helikopter und Privatjets. Bis er ins Weiße Haus zog, betrat er selten ein Gebäude, das nicht ihm gehörte." Dagegen kommt der normale New Yorker jeden Tag unvermeidlich mit Unbekannten in Berührung. Anders als Superreiche wie Trump, die in ihren eigenen privaten Sphären bleiben, erleben Normalbürger in den Städten täglich öffentliche Einrichtungen – und wissen um die Vorteile eines funktionierenden Gemeinwesens. Amerikaner in spärlich bevölkerten Gegenden haben oft den Eindruck, der Staat sei eine ferne fremde Macht. Abgesehen von den Interstate Highways spielt er in ihrem Alltag selten eine Rolle. So gesehen ist Trump seine Heimatstadt so fremd wie sie einem Besucher aus Iowa oder Arkansas ist.

Trump kann sich auf große Vorgänger berufen. Schon Thomas Jefferson waren die urbanen Zentren suspekt. Die USA würden ein "tugendhaftes Regime bleiben", schrieb der Gründervater anno 1787, solange sie "vorwiegend eine Agrarnation bleiben und große Teile des Landes unbevölkert bleiben". Auch moderne Kritiker sehen im Aufstieg der Städte den Untergang der Nation. Städte seien "schwarze Löcher des Privilegs, die Ressourcen und Jobs ansaugen", schrieb Ross Douthat in der New York Times. Sie sind für den konservativen Kommentator treibende Kräfte der sozialen Ungleichheit. Richtig ist, dass soziale Ungleichheit in den Metropolen schärfer zu Tage tritt als draußen im Land. Das mag auch der Grund sein, warum gerade Stadtparlamente neue Ideen suchen und Reformen anstoßen. Die Initiativen zur Anhebung des Mindestlohns, später von Präsident Obama aufgegriffen, gingen zunächst von den Kommunen aus. Zu den ersten Städten, die den Mindestlohn auf 15 Dollar pro Stunde anhoben, gehörte 2014 Seattle, Heimat von Amazon, Microsoft und Starbucks. Die Vorkämpferin dafür war Kshama Sawant, eine geborene Inderin, die als Sozialistin im Stadtparlament saß. Der Vorstoß hatte Signalwirkung, überall im Land folgten Bundesstaaten und Städte dem Beispiel von Seattle.