Schon die Wahl der rhetorischen Mittel zeigt: Einiges steht auf dem Spiel. Drohungen werden ausgesprochen, die man seit den 1980er- und 1990er-Jahren in der Bundesrepublik nicht gehört hat; Arbeiter und Arbeitgeber streiten sich wie lange nicht mehr. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident der Metall- und Elektroindustrie, drohte kürzlich in einem Interview mit Produktionsverlagerungen ins Ausland. Sollte die Gewerkschaft auf ihrer Forderung beharren, sei der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen in Gefahr, die Büchse der Pandora werde geöffnet.



Was war geschehen? Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hatte der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann Ende Juni auf einer Konferenz in Mannheim gesagt, man müsse den Beschäftigten die Möglichkeit geben, "die Arbeitszeit temporär zu verkürzen – etwa auf 28 Stunden". Die Teilzeitoption müsse aber verbunden sein mit einem Recht, wieder in die Vollzeit der 35-Stunden-Woche zurückzukehren.

Die Forderung weicht kaum ab von dem Teilzeitgesetz, mit dem die sozialdemokratische Arbeitsministerin Andrea Nahles kürzlich in der großen Koalition gescheitert ist: Auch sie wollte ein Rückkehrrecht für Beschäftigte, die nur zeitweise in Teilzeit arbeiten möchten. Ihre Forderung aber konnte sie gegen die Union und das Kanzleramt nicht durchsetzen, obwohl das Projekt im Koalitionsvertrag verankert war. Der Druck aus der Industrie und den Unternehmen war zu groß.

Jetzt probiert es die IG Metall auf eigene Faust, und sie setzt noch einen drauf: Wenn Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren wollten, weil sie Kinder im Haushalt betreuen oder Familienangehörige pflegen müssten, soll es eine Ausgleichszahlung geben, und zwar vom Arbeitgeber. "Wir wollen diesen Entgeltausgleich als eine zeitgemäße Sozialleistung tariflich regeln, weil Zeit für Kinder und Pflege gesellschaftlich notwendig ist", erklärte der IG-Metall-Vorsitzende Hofmann in Mannheim. Doch dass Unternehmen eine solche Leistung finanzieren sollen, hat es bisher nicht gegeben – ein absolutes Novum. Auch deshalb empören sich die Arbeitgeber jetzt so sehr.

Alte Fronten formieren sich wieder

Die Auseinandersetzung erinnert an längst vergangene Tage. Zwei Jahrzehnte lang herrschte in den Tarifverhandlungen der größten Industriebranche Deutschlands mit ihren 3,8 Millionen Beschäftigten Langeweile; geräuschlos verabschiedeten die Metaller einen Abschluss nach dem anderen. Das war früher anders. Der Einführung der 35-Stunden-Woche war ein sieben Wochen langer Streik vorausgegangen. In den 1950er- und 1960er-Jahren kämpften die Gewerkschafter über zehn Jahre, bis die Fünf-Tage-Woche in den Betrieben zur Selbstverständlichkeit wurde. Der eingängige Slogan damals: "Samstags gehört Vati mir."

Jetzt fordert die IG Metall erneut eine Arbeitszeitverkürzung, finanziert von den Arbeitgebern, und die reagieren entsprechend reflexhaft. Auch, weil sich darin ein neuer Trend erkennen lässt: Um Löhne streiten Gewerkschaften und Arbeitgeber kaum noch. Doch in Zukunft könnte es häufiger um Fragen der Arbeitszeit gehen – und da formieren sich die alten Fronten wieder.



Die Gewerkschaft stützt ihre Forderung auf die Beschäftigten in den Betrieben. Über 680.000 hätten sich an einer Umfrage zur Arbeitszeit beteiligt, fast 40 Prozent von ihnen seien nicht in der IG Metall organisiert, sagt Gewerkschaftssprecherin Silke Ernst. "Das zentrale Ergebnis war, dass sich die Beschäftigten mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit wünschen." Bisher hätten vor allem die Unternehmen mehr Flexibilität von ihren Mitarbeitern verlangt – immer entlang der jeweiligen Marktsituation. "Diese Einseitigkeit wollen wir jetzt aufbrechen", sagt Ernst.



Und zwar weniger für Akademiker und Angestellte, die häufig schon jetzt von flexibleren Arbeitszeitmodellen profitieren, sondern für die große Masse der Arbeiter in der Produktion. In diesen Jobs sei es "unglaublich schwierig", Arbeit und Familie miteinander zu vereinbaren in Zeiten, da beide Partner berufstätig seien, sagt Ernst. "Versuchen Sie mal eine Kita zu finden, die ab fünf Uhr morgens öffnet, weil Sie um sechs Uhr am Band stehen müssen." Gerade für Frauen sei es aus diesem Grund oft problematisch, in der Produktion zu arbeiten; auch deshalb seien sie dort stark unterrepräsentiert.