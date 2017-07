Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) hat die geplanten US-Sanktionen gegen Russland als illegal kritisiert und den Vereinigten Staaten mit Gegenmaßnahmen gedroht. Das US-Gesetz sehe auch Sanktionen gegenüber deutschen und europäischen Unternehmen vor. "Wir halten das schlicht und ergreifend für völkerrechtswidrig", sagte Zypries den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die Amerikaner können nicht deutsche Unternehmen bestrafen, weil die sich in einem anderen Land wirtschaftlich betätigen."

Zypries bekräftigte erneut, man wolle keinen Handelskrieg. Daher habe man mehrfach dafür geworben, dass die Amerikaner die Linie der gemeinsamen Sanktionen nicht verlassen. "Leider tun sie es doch. Deshalb ist es richtig, wenn die EU-Kommission jetzt Gegenmaßnahmen prüft." Europa sei "bereit, auch kurzfristig Gegenmaßnahmen zu ergreifen – auch auf anderen Gebieten", sagte die Bundeswirtschaftsministerin.



Zuvor hatten das US-Repräsentantenhaus und der Senat den Sanktionen zugestimmt. Präsident Donald Trump kündigte an, das Gesetz zu billigen. Kritiker werfen dem US-Kongress vor, mit dem Vorgehen gegen russische Energieunternehmen wirtschaftliche Interessen zu verfolgen. Die deutsche Wirtschaft zeigte sich alarmiert, da die US-Pläne auch Unternehmen träfen, die etwa am Ausbau russischer Exportpipelines beteiligt sind. "Dies wäre ein fundamentaler Eingriff in unsere europäische Energieversorgung und würde zu steigenden Energiepreisen und einer sinkenden Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft führen", sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Michael Harms. Es gebe rund 90 russische Exportpipelines.

"Wie ein Damoklesschwert"

Ausdrücklich verhindern wollen die USA dem Ost-Ausschuss zufolge das Ostsee-Pipelineprojekt Nordstream 2 zur Erdgasversorgung Europas, an dem auch Firmen aus Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien mitwirkten. Es könnten weitere Projekte ins Visier geraten, warnte Harms. Die Auswahl werde dem US-Präsidenten überlassen. Dieser solle zuvor zwar Verbündete der USA konsultieren. Aber das Gesetz schwebe nun "wie ein Damoklesschwert über europäischen Firmen, die sich im Energiesektor engagieren".

Angesichts der Bedenken in Deutschland und anderen EU-Staaten kündigte US-Außenminister Rex Tillerson Beratungen mit den europäischen Partnern an. Er suche in der Frage die "enge Zusammenarbeit mit unseren Freunden und Verbündeten", sagte Tillerson. Damit wolle er sicherstellen, dass der neue Sanktionsbeschluss "richtig verstanden wird".



Die russische Regierung gab bekannt, als Reaktion auf die Sanktionen die Zahl amerikanischer Diplomaten in dem Land um 755 zu verringern. Dieser Schritt sei für die Amerikaner schmerzhaft, sagte Präsident Wladimir Putin in einem Interview. Weitere Strafmaßnahmen schloss er zunächst aus.