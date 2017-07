US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union vorgeworfen, den Handel mit den Vereinigten Staaten zu behindern. "Wir haben Dinge, die wir kaum in die EU verkaufen können", sagte Trump auf dem Flug von Washington nach Paris laut einem Manuskript, das das Weiße Haus öffentlich machte. "Sie sind sehr protektionistisch. Und wir sind es nicht", sagte Trump.

Im Stahlstreit mit Ländern wie China und Deutschland zeigte sich Trump erneut hart. "Sie bieten Dumpingpreise beim Stahl an und sie zerstören unsere Stahlindustrie", sagte Trump. "Sie tun es seit Jahrzehnten und ich werde es stoppen", fügte er hinzu. Es gebe zwei Möglichkeiten: Quoten oder Zölle. "Vielleicht mache ich beides", ergänzte der Präsident.



Die Aktien von US-Stahlkonzernen legten daraufhin zu. Trump will die heimische Stahlbranche stärken und geht mit Strafzöllen unter anderem bereits gegen Salzgitter und die Dillinger Hütte vor.

Grenzmauer mit Öffnungen

US-Handelsminister Wilbur Ross traf sich am Donnerstag mit Mitgliedern des Finanzausschusses des Senats zu Beratungen über das Thema. Nach Auskunft von Teilnehmern will er Trump Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Stahlimporte aus Gründen der nationalen Sicherheit einschränken lassen. Ross werde diese Optionen wohl kommende Woche bekanntmachen. Hintergrund ist ein Gesetz aus dem Jahr 1962. Derzeit läuft eine Prüfung des Handelsministeriums, wie sich dieses auf Stahleinfuhren anwenden lässt. Ross selbst wollte sich nicht dazu äußern, wann das Ergebnis präsentiert wird.

Auf seiner Frankreich-Reise präsentierte Trump zudem seine Vorstellungen zu der von ihm gewünschten Grenzmauer zu Mexiko. Diese solle durchsichtig gestaltet werden. Grenzbeamte müssten auf die andere Seite blicken können, sagte Trump. Die Beamten müssten sehen können, wenn mexikanische Kriminelle 30 Kilogramm schwere Säcke mit Drogen über die Mauer werfen, sagte der US-Präsident. "So verrückt das klingt", fügte er hinzu. "Wenn dich die Dinger am Kopf treffen, dann ist es vorbei."

Trump hatte noch im Januar kurz vor seiner Amtsübernahme erklärt: "Es wird kein Zaun, es wird eine Mauer." Jetzt sagte er: "Es könnte eine Stahlmauer mit Öffnungen werden." Fachleute hatten jedoch schon länger erklärt, dass ein Zaun an vielen Stellen die bessere Lösung sei. Trump hielt auch an seinem Vorschlag fest, die Mauer könnte mit Solarzellen ausgestattet werden, um Energie zu erzeugen. Dies habe er nicht als Witz gemeint. Die Mauer müsse aber nicht durchgehend über den gesamten Grenzverlauf gehen, weil in vielen Bereichen auch natürliche Grenzen den Zweck erfüllen. "Wir haben Berge. Und wir haben Flüsse, die brutal und böse sind."