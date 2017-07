ZEIT ONLINE: Herr Azevêdo, sind Sie zufrieden mit der Abschlusserklärung?

Roberto Azevêdo: Es ist ein starkes Kommuniqué. Ich begrüße die Aussagen zum Handel. Im Text wird klar anerkannt, dass ein auf Regeln basierendes internationales Handelssystem dazu beiträgt, drängende ökonomische Probleme zu lösen – und dass wir den Kampf gegen den Protektionismus weiterführen müssen. Die G20 haben sich verpflichtet, dazu beizutragen, dass die WTO bei dem, was sie tut, noch besser wird. Das betrifft alle unsere Arbeitsbereiche, also das Führen von Verhandlungen, die Überwachung existierender Vereinbarungen und die Streitschlichtung.

ZEIT ONLINE: Also ist alles gut und der Handelskrieg etwa beim Thema Stahl abgewendet?

Azevêdo: Natürlich gibt es Spannungen bei einzelnen Handelsfragen, deshalb müssen wir wachsam bleiben. Ich rufe die Staatschefs der G20 dazu auf, ihre Angelegenheiten durch Gespräche und eine enge Zusammenarbeit zu regeln und nicht zu unilateralen Maßnahmen zu greifen. Die WTO ist dafür ein sehr effektives Forum.

ZEIT ONLINE: Was bedeuten die Beschlüsse konkret für Ihre Organisation?

Azevêdo: Sie bedeuten, dass wir unsere Anstrengungen verdoppeln werden, den Staaten dabei zu helfen, in Handelsfragen so zusammenzuarbeiten, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen, das Wachstum der Wirtschaft und die Entwicklung überall auf der Welt gefördert werden.

ZEIT ONLINE: Wie wollen Sie sicherstellen, dass die Staaten auch zu ihren Verpflichtungen stehen?

Azevêdo: Die WTO überwacht die Handelspolitik der G20-Staaten, um sicherzustellen, dass Abmachungen eingehalten werden. Wir haben das seit Ausbruch der Weltfinanzkrise gemacht und unseren letzten Lagebericht kurz vor dem Gipfel in Hamburg veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die G20 beim Thema Handelsbarrieren zuletzt zurückhaltend agiert haben, was sehr willkommen ist. Dennoch ist die Unsicherheit in dieser Beziehung groß und deshalb müssen wir unsere Anstrengungen verstärken, den Handel offenzuhalten. Wir werden deshalb die Handelspraktiken unserer Mitgliedsstaaten weiter überwachen und darüber berichten.

ZEIT ONLINE: Wie bewerten Sie die Rolle von Angela Merkel?

Azevêdo: Die deutsche G20-Präsidentschaft hat einen großartigen Job gemacht. Wir hatten es mit einer Reihe von schwierigen Sachverhalten zu tun und dennoch sind die Ergebnisse positiv. Kanzlerin Merkel hat wahre Führungsstärke bewiesen.