Wenn Donald Trump den Regeln der russischen Theaterkunst folgt, dann sieht es bald ziemlich düster aus für den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Ein Gewehr, das im ersten Akt an der Wand hängt, muss im letzten Akt schießen", schrieb einst Anton Tschechow. So gesehen müsste Russland schleunigst einen Baustopp für die Gaspipeline Nord Stream 2 verkünden, um bei dem neun Milliarden Euro teuren Projekt nicht noch mehr Geld in den Sand zu setzen. Denn mit dem neuen Sanktionsgesetz, das diese Woche das Repräsentantenhaus und den Senat problemlos passierte, bekommt der US-Präsident nicht nur ein Gewehr, sondern eher eine Bazooka in die Hand.

Ursprünglich zielte der Gesetzentwurf darauf, Trump daran zu hindern, Sanktionen gegen Russland eigenmächtig abzuschaffen. Zusätzlich sollte Russland für die Einmischung in den amerikanischen Wahlkampf bestraft werden. Am Ende ist es jedoch vor allem die Passage mit der Nummer 232, die nicht nur in Russland, sondern vor allem auch in Deutschland einigen Unmut hervorruft. Der Präsident, so heißt es darin, darf in Abstimmung mit den Verbündeten der USA Sanktionen gegen all jene verhängen, die Russland beim Bau von Gaspipelines mit Investitionen, Technik oder Dienstleistungen ab einem Gegenwert von einer Million Dollar unterstützen.

Konkret bedeutet das zum Beispiel für die Nord-Stream-Partner Wintershall oder Uniper, dass sie Strafen der Amerikaner befürchten müssen. Das Weiße Haus könnte amerikanische Kredite oder Investitionen an sanktionierte Unternehmen sperren. Auch ausländische Subunternehmer, die das russische Unternehmen Gazprom bei seinen Pipeline-Projekten stets beauftragt, könnten betroffen sein.



Betreiber hoffen auf Transitgebühren

Zusätzliches Konfliktpotenzial birgt die Formulierung im amerikanischen Entwurf, die Sanktionen zielten darauf ab, Russlands Dominanz auf dem europäischen Gasmarkt zu verhindern und eigene Energieexporte zu unterstützen.



Die größte Kritik an dem Gesetzentwurf kam erwartungsgemäß aus den Reihen der Wirtschaft. "Die geplanten US-Sanktionen gefährden die Energiesicherheit Europas, das auch in Zukunft Gaslieferungen aus Russland brauchen wird, und die deutsche Wirtschaft in Russland", sagte Rainer Seele, Präsident der Deutsch-Russischen Handelskammer und Chef des österreichischen Energiekonzerns OMV, der als Geldgeber am Nord-Stream-2-Projekt beteiligt ist. Putin seinerseits bezeichnete die Sanktionen als fortwährende Gemeinheit der USA und kündigte Vergeltung an.

Kämpfen jetzt also Deutschland und Russland Seite an Seite gegen drohende Strafen aus den USA? Zumindest für deutsche Energieunternehmen sei ein Interesse an Nord Stream 2 nachvollziehbar, sagt Michail Kortschemkin, Chef des Beratungsunternehmens East European Gas Analysis. "Ziel des Projekts ist es, Gas nicht mehr durch die Ukraine, die Slowakei und Polen nach Deutschland fließen zu lassen, sondern über die Ostsee. Die Transitgebühren, die diese Länder bekommen, würden dann deutschen Pipelinebetreibern zukommen", erklärt der Experte. Allein die Ukraine erhält jährlich für den Transit je nach aktuellem Gaspreis zwischen ein und zwei Milliarden US-Dollar.