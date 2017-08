Der deutsche Export ist im Juni so stark gesunken wie seit fast zwei Jahren nicht mehr. Er schrumpfte um 2,8 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist das größte Minus seit August 2015. Damit endet eine Serie von fünf Anstiegen in Folge. Im Mai war es noch um 1,5 Prozent nach oben gegangen. Die Importe fielen sogar um 4,5 Prozent und damit so stark wie seit Januar 2009 nicht mehr.



Insgesamt verkauften deutsche Unternehmen Waren im Wert von 107,2 Milliarden Euro ins Ausland. Im Jahresvergleich wuchs der Export jedoch, um 0,7 Prozent im Vergleich zum Juni 2016. Besonders gut liefen die Geschäfte mit den anderen Euro-Ländern, die um 2,7 Prozent zulegten. Viele Staaten – darunter der nach den USA größte Exportkunde Frankreich – befinden sich in einem ökonomischen Aufschwung. Die Ausfuhren in die Länder außerhalb der Europäischen Union sanken dagegen um 1,7 Prozent.

Die von vielen anderen Staaten kritisierte deutsche Leistungsbilanz ist noch immer stark exportlastig. Die Exporte übertrafen die Importe saison- und kalenderbereinigt um 21,2 Milliarden Euro. Das ist der größte Überschuss seit August 2016. Experten wie die vom Internationalen Währungsfonds (IWF) sehen in dem enormen Leistungsbilanzüberschuss auch einen Hinweis darauf, dass Deutschland zu Hause zu wenig investiert, was langfristig das Wachstum dämpfen könne.



Der Export lässt die deutsche Wirtschaft stark wachsen, laut einer Prognose des Ifo-Instituts im zweiten Quartal so kräftig wie seit Ende 2014 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte demnach um etwa 0,8 Prozent zulegen und damit stärker als zu Jahresbeginn mit 0,6 Prozent, heißt es in der Prognose. Besonders viele Bestellungen kämen aus der Eurozone.